Son Dakika | Katil İsrail’den Sumud Filosu’na saldırı: Savaş gemileri ve dronlar ile ablukaya aldılar

SUMUD FİLOSU AKTİVİSTLERİ A HABER'DE: GAZZE'YE ULAŞMAKTA KARARLIYIZ

SUMUD filosunda yer alan aktivist Fatma Zengin, filonun son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Şu an Yunanistan karasularına yaklaştık, ilerleyişimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Gece saatlerinden bu yana hareket halinde olduklarını belirten Zengin, “Birkaç tekneye el konuldu, İsrail donanmasını gördük ancak uzaklaştık” sözleriyle yaşanan müdahaleyi aktardı.

Son dakika | Sumud Filosu aktivistleri canlı yayında | Video

“BU KADAR ERKEN MÜDAHALE BEKLEMİYORDUK”

Uluslararası sularda ilerlediklerini vurgulayan Zengin, “Bu kadar uzak bir noktada müdahale beklemiyorduk, İtalya’dan çıkalı sadece birkaç gün oldu” diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Filonun kararlı olduğunu ifade eden Zengin, “Mevcut teknelerimizle yolculuğumuza devam etmek istiyoruz, Gazze’ye ulaşmakta kararlıyız” ifadelerini kullandı.

“60 YENİ GEMİ DAHA KATILACAK”

Filoya yeni katılımlar olacağını da açıklayan Zengin, “Toplamda 60 tekne daha bize katılacak, hedefimiz 120 gemiye ulaşmak” sözleriyle organizasyonun büyüklüğüne dikkat çekti.

Ayrıca filoda 31 Türk vatandaşının bulunduğunu belirten Zengin, bazı aktivistlerle iletişimin kesildiğini de aktardı.

Yaşanan müdahalenin detaylarını paylaşan Zengin, “Üç gündür drone takibi vardı, dün gece daha yakına geldiler, telsiz bağlantımız kesildi ve bazı teknelere müdahale edildi” ifadelerini kullandı.

Müdahale anında uygulanan protokole de değinen Zengin, “Gemi karartıldı, güvenlik önlemleri alındı, tamamen sivil ve barışçıl bir amaçla yola çıktık” sözleriyle süreci anlattı.

“22 TEKNEYE EL KONULDU”

Bir diğer aktivist Sibel Can Karakoç ise saldırının boyutuna dikkat çekerek, “Akşam saatlerinde saldırı başladı, teknelerin interneti kesildi ve yaklaşık 22 tekneye el konuldu” ifadelerini kullandı.

Karakoç, müdahalenin planlı olduğunu belirterek, “Bu süreç aslında öngörülebilirdi, çok sayıda aktivist ve tekne olduğu için erken müdahale ettiler” dedi.

“GERİ DÖNMEK YOK, HEDEF GAZZE”

Rotanın değişmediğini vurgulayan Karakoç, “Herhangi bir şekilde geri dönme söz konusu değil, Gazze’ye ulaşmak için yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Filoda yer alan aktivistlerin kararlılığına dikkat çeken Karakoç, “Hiç kimsede korku yok, herkes ilerlemeye niyetli” sözleriyle durumu özetledi.

YUNANİSTAN SINIRINA ULAŞAN TEKNELER VAR

Karakoç, bazı teknelerin Yunanistan sınırına ulaştığını belirterek, “Sınırına ulaşan botlarımız güvende olduklarını bildirdi” ifadelerini kullandı.