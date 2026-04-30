Son Dakika | Katil İsrail’den Sumud Filosu’na saldırı: Savaş gemileri ve dronlar ile ablukaya aldılar

SUMUD filosunda yer alan aktivist Fatma Zengin, filonun son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Şu an Yunanistan karasularına yaklaştık, ilerleyişimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Gece saatlerinden bu yana hareket halinde olduklarını belirten Zengin, “Birkaç tekneye el konuldu, İsrail donanmasını gördük ancak uzaklaştık” sözleriyle yaşanan müdahaleyi aktardı.
“BU KADAR ERKEN MÜDAHALE BEKLEMİYORDUK”
Uluslararası sularda ilerlediklerini vurgulayan Zengin, “Bu kadar uzak bir noktada müdahale beklemiyorduk, İtalya’dan çıkalı sadece birkaç gün oldu” diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.
Filonun kararlı olduğunu ifade eden Zengin, “Mevcut teknelerimizle yolculuğumuza devam etmek istiyoruz, Gazze’ye ulaşmakta kararlıyız” ifadelerini kullandı.
“60 YENİ GEMİ DAHA KATILACAK”
Filoya yeni katılımlar olacağını da açıklayan Zengin, “Toplamda 60 tekne daha bize katılacak, hedefimiz 120 gemiye ulaşmak” sözleriyle organizasyonun büyüklüğüne dikkat çekti.
Ayrıca filoda 31 Türk vatandaşının bulunduğunu belirten Zengin, bazı aktivistlerle iletişimin kesildiğini de aktardı.
Yaşanan müdahalenin detaylarını paylaşan Zengin, “Üç gündür drone takibi vardı, dün gece daha yakına geldiler, telsiz bağlantımız kesildi ve bazı teknelere müdahale edildi” ifadelerini kullandı.
Müdahale anında uygulanan protokole de değinen Zengin, “Gemi karartıldı, güvenlik önlemleri alındı, tamamen sivil ve barışçıl bir amaçla yola çıktık” sözleriyle süreci anlattı.
“22 TEKNEYE EL KONULDU”
Bir diğer aktivist Sibel Can Karakoç ise saldırının boyutuna dikkat çekerek, “Akşam saatlerinde saldırı başladı, teknelerin interneti kesildi ve yaklaşık 22 tekneye el konuldu” ifadelerini kullandı.
Karakoç, müdahalenin planlı olduğunu belirterek, “Bu süreç aslında öngörülebilirdi, çok sayıda aktivist ve tekne olduğu için erken müdahale ettiler” dedi.
“GERİ DÖNMEK YOK, HEDEF GAZZE”
Rotanın değişmediğini vurgulayan Karakoç, “Herhangi bir şekilde geri dönme söz konusu değil, Gazze’ye ulaşmak için yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Filoda yer alan aktivistlerin kararlılığına dikkat çeken Karakoç, “Hiç kimsede korku yok, herkes ilerlemeye niyetli” sözleriyle durumu özetledi.
YUNANİSTAN SINIRINA ULAŞAN TEKNELER VAR
Karakoç, bazı teknelerin Yunanistan sınırına ulaştığını belirterek, “Sınırına ulaşan botlarımız güvende olduklarını bildirdi” ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırının bir "korsanlık eylemi" olduğunu bildirdi.
Bakanlık, Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince yapılan müdahale hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı bir korsanlık eylemidir." ifadesi kullanıldı.
İsrail'in Gazze'deki mazlumların yaşadığı insani felakete dikkat çekmeye çalışan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak insani değerleri ve uluslararası hukuku hedef aldığı kaydedilen açıklamada, "İsrail'in bu saldırganlığı aynı zamanda uluslararası sularda seyrüsefer serbestisi ilkesini ihlal etmektedir. İsrail'in bu hukuk tanımaz eylemine karşı uluslararası toplumu ortak bir tutum takınmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, filoda yer alan Türk vatandaşlarının ve diğer yolcuların durumu konusunda ilgili diğer ülkelerle beraber gerekli tüm girişimlerin yapıldığı belirtildi.
"Ümmü Gülsüm Durmuş, Mustafa Enes Topal, Muhammed Özdemir, Enver Öztürk, Hüseyin Yılmaz, Seyit Ahmet Çapan, Ali Deniz, Yunus Kava, Şahin Yaslık, Mustafa Arslan, Abdulselam Demir, Nevzat Öylek, Nevzat Güzel, Halil Erdoğmuş, Abdüllatif Faslı, Ferzan Çiftçi, Hüseyin Şuayb Ordu, Sibel Can Karakoç, Mehmet Yıldırım, Ömer Aslan, Fatma Zengin, Mehmet Yasir Cebeci, Görkem Duru, Fatih Genç, Mehmet Atlı, Bilali Yıldırım, Mükremin Köse, Salih Tekin, Ramazan Tekdemir, Abdullah Saydemir, Mahmut Çağatay Yavuz."
Teknelerdeki aktivistler, İsrail ordusu unsurlarının, 29 Nisan'da saat 23.00'a doğru, Girit Adası'nın yaklaşık 50 mil batısındaki uluslararası sularda tekneleri kuşatıp taciz etmeye başladığını bildirmişti.
Aktivistler, kısa süre sonra müdahalenin başladığını açıklarken, filo yetkilileri çok sayıda tekneyle irtibatlarının koptuğunu duyurmuştu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik yasa dışı müdahalesinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurguladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.
Keçeli, görüşmede uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu'na Girit açıklarında İsrail güçlerince yapılan yasa dışı müdahalenin, farklı milletlerden çok sayıda sivilin hayatını riske attığı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğinin vurgulandığını belirtti.
Sözcü Keçeli, görüşmede uluslararası toplumun hukuka aykırı bu müdahale karşısında ortak bir tutum sergilemesi gerektiğine dikkat çekildiğini bildirdi.
İsrail donanmasının, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla Akdeniz’de ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırı başlatarak 7 tekneyi ele geçirdiği bildirildi.
İsrail Ordu Radyosu'na dayandırılan bilgilere göre, İsrail donanması filoya ait teknelere müdahale ederek 58 tekneden 7'sini ele geçirdi.
Aynı kaynak, saldırının daha önceki girişimlere kıyasla "en uzak mesafede gerçekleştirilen müdahale" olduğunu ve filoya Akdeniz'de, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarına yakın bir noktada saldırı düzenlendiğini belirtti.
Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada ise saldırı sırasında çok sayıda teknenin elektronik sistemlerine yoğun karıştırma (jammer) uygulandığı, bazı teknelere İsrail'e ait olduğu belirtilen hızlı botların yaklaştığı ifade edildi.
Aktivistler, teknelere lazer tutulduğunu, bazı durumlarda silahların yöneltildiğini ve katılımcılara güvertede çeşitli talimatlar verildiğini aktardı.
Filonun iletişim sistemlerinde kesintiler yaşandığı ve yardım çağrılarının yapıldığı kaydedildi.
İsrail basınında yer alan haberlerde ise filoda yaklaşık 58 tekne bulunduğu, önceki değerlendirmelerde bu sayının 65 ila 100 arasında değiştiği vurgulandı.
Küresel Sumud Filosu, Akdeniz'deki uluslararası sularda İsrail'in yasa dışı müdahalesinin ardından irtibatın koptuğu tekne sayısının 22'ye yükseldiğini bildirdi.
Küresel Sumud Filosu, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru Akdeniz'de uluslararası sularda yol alan 60'dan fazla teknede, 39 farklı ülkeden 345 katılımcının bulunduğunu açıkladı.
Küresel Sumud Filosu Kriz Masası yetkilileri, filodaki tekneler ve katılımcılara ilişkin bilgileri paylaştı.
İspanya'dan 12 Nisan'da hareket eden 39 tekneye İtalya'da 20 tekne daha katılırken, toplam 59 teknelik konvoy 26 Nisan'da Gazze istikametine doğru yola çıktı.
Filoda, Open Arms ve Greenpeace'e ait 2 gözlemci gemisi de yer alıyor.
Filodaki 39 farklı ülkeden 345 katılımcının 178'i İspanya'dan, 167'si ise İtalya'dan gemilere dahil oldu. Katılımcılar arasında 31 Türk aktivist de bulunuyor.
İsrail basını, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail donanmasının uluslararası sularda müdahaleye başladığını iddia etti.
İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrailli bir kaynak, "Gazze'ye yardım filosu gemilerine İsrail kıyılarından uzakta el koymaya başladık." ifadesini kullandı.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise filodaki bir geminin İsrail donanması tarafından ele geçirildiğini ileri sürdü.
Gemilerin, Gazze kıyılarından yüzlerce deniz mili uzaklıkta, Girit Adası açıklarında bulunduğu belirtildi.
İsrail ordusu, AA muhabirinin konuya ilişkin sorusuna verdiği yanıtta, donanmanın “Gazze’ye uyguladıkları ablukayı sürdürmekte kararlı olduğunu ve farklı senaryolar için hazırlıklı olduğunu” kaydetti.
İsrail ordusunun, filoya müdahale edip etmediğine ilişkin yanıt vermekten kaçınan İsrail ordu sözcülüğü, konuyu İsrail Dışişleri Bakanlığına yönlendirdi.
AA muhabiri, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden konuya ilişkin henüz herhangi bir yanıt alamadı.
KÜRESEL SUMUD FİLOSU
İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu", İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki son hazırlıklarını tamamlayarak 26 Nisan'da Akdeniz'e açılmıştı.
Küresel Sumud Filosu’nun Eylül 2025’teki ilk girişiminde, İsrail ordusu, filoyu Akdeniz’in uluslararası sularında yasa dışı şekilde durdurup zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri alıkoymuş ve İsrail'e götürmüştü.