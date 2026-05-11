SON DAKİKA| Trump’tan flaş Özgürlük Projesi açıklaması: Yenilemeyi düşünüyorum

Son dakika haberleri: Orta Doğu'da savaş hattında tansiyon yeniden yükseldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'la savaşın sona ermediğini belirterek "Daha yapacak çok işimiz var" sözleriyle yeni operasyon sinyali verdi.
Tahran yönetimi ise ABD'nin ateşkes teklifini "teslimiyet" diyerek reddetti; yaptırımların kaldırılması, savaş tazminatı ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tanınmasını istedi.
Trump, İran'ın yanıtını "kabul edilemez" olarak değerlendirirken, İsrail-Lübnan hattında da çatışmalar şiddetlendi.
Hizbullah'ın İHA saldırısında 1 İsrail askeri öldü, İsrail ordusu güney Lübnan'a yoğun hava ve topçu saldırıları düzenledi.
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, "Özgürlük Projesi'ni yenilemeyi düşünüyorum" dedi.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika son gelişmeler…
ABD Başkanı Donald Trump, İran-ABD arasındaki savaş hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, "Bir süre sonra bundan sıkılacağımı, bunalacağımı, baskı altında kalacağımı düşünüyorlar. Hiçbir baskı yok. Tam bir zafer kazanacağız. Zaten teorik olarak askeri açıdan tam bir zafer elde ettik" dedi.
Trump, İran'ın bölgedeki savaşın sonlanmasına yönelik teklifine ilişkin, "Bu aptalca bir teklif ve kimse bunu kabul etmez" ifadelerini kullandı.
Trump, İran'ın elindeki nükleer kaynakların ABD'ye teslim edilmesine ilişkin ise, "İran bana 'nükleer tozu' alacağımızı ama bunu (yer altından) bizim çıkarmamız gerekeceğini söyledi" şeklinde konuştu.
İngiliz hükümeti, saldırı planladıkları ve İngiltere ile diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan gruplara finansal destek sağladıkları iddiasıyla İran bağlantılı 12 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulandığını açıkladı.
Çin, ABD'nin İran'ın askeri operasyonlarına destek sağladıkları gerekçesiyle aralarında 3 uydu şirketinin bulunduğu Çinli şirketlere yaptırım kararına karşı çıktığını bildirdi.
Çin'in uluslararası hukukta bir temeli olmayan ve Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yetki vermediği tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu ifade eden Sözcü Lin, Çinli şirketlerin meşru haklarını ve çıkarlarını koruyacaklarını belirtti.
İsrail'in Calcalist haber sitesine göre, Sivil Havacılık Otoritesi Direktörü Shmuel Zakai, İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev ve Bakanlık Genel Müdürü Moshe Ben Zaken ile temasa geçerek, Amerikan askeri uçaklarının yoğun varlığının İsrailli havayollarının faaliyetlerine ve yerel havacılık sektörüne ciddi zarar verdiğini söyledi.
"Ben Gurion Havalimanı bir Amerikan askeri üssüne dönüştü." diyen Zakai, bunun yerel havayolu şirketlerini çökertip yabancı havayolu şirketlerini ise kaçırdığını, uçakların askeri üslere tahliye edilmemesi durumunda büyük zarara uğrayacakları uyarısında bulundu.
Zakai, yabancı havayolu şirketlerinin dönüşünü engelleyen bu durumun uçak bilet fiyatlarında büyük artışa yol açacağını belirtti.
Ben Gurion'un İsrail'in tek uluslararası havalimanı olduğunu hatırlatan Zakai, buna karşın burada çok sayıda Amerikan askeri uçağının bulunduğuna ve bir askeri üsse dönüşen havalimanında sivil faaliyetlerin sınırlandığını kaydetti.
CENTCOM, ablukanın uygulanmasını sağlamak amacıyla 62 ticari geminin rotasını değiştirdiğini ve 4 gemiyi devre dışı bıraktığını bildirdi.
İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da bir grup emniyet yetkilisiyle bir araya geldi.
Burada yaptığı açıklamada Pezeşkiyan, mevcut durumda "İran halkının onuru ve ulusal çıkarlarla müzakerelere girmek, ne savaş ne barış konumunda kalmak veya çatışma yolunda devam etmek" konusunda seçenekler olduğunu belirtti.
ABD ve İsrail'e karşı elde edilen "zaferin" halkın çıkarlarını koruyacak diplomatik adımlarla tamamlanması gerektiğini söyleyen Pezeşkiyan, bunun rasyonel bir yaklaşım olduğunu dile getirdi.
İran'ın düşmana karşı güven duymadığını ancak ulusal çıkarlar ve ülke onurunun korunması temelinde müzakerelere açık olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, İran halkının yararına olacak bir anlaşmaya bağlı kalacaklarını dile getirdi.
Pezeşkiyan savaş sırasında zarar gören emniyet binaları hakkında da açıklamalarda bulundu.
Savaşta hasar gören emniyet merkezlerinin yenilenmesi ve yeni ekipmanların tedarik edilmesi hususunda hükümetin elinden gelen çabayı göstereceğini söyleyen Pezeşkiyan, emniyet teşkilatının yeniden yapılandırılması ve konusunda uzman heyetlerin çalışmalar gerçekleştirmesi gerektiğini ifade etti.
Pezeşkiyan ayrıca savaş sırasında göstermiş olduğu başarıdan dolayı emniyet güçlerini tebrik etti.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda kaydedilen ölü ve yaralı sayısını paylaştı.
Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 23 artarak 2 bin 869'a, yaralı sayısı 8 bin 730'a ulaştı.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, siyonist askerler, işgal altındaki Lübnan topraklarında bir evde askeri üniforma giydirilmiş bir maketin görüldüğü fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.
Haberde, İsrail ordusunun Hizbullah'ın gözetleme sistemlerini ve İHA saldırılarını yanıltmak ve bunlardan korunmak amacıyla maket askerler kullanmaya başladığı ifade edildi.
Hizbullah'ın, ateşkes sonrası İsrail'e karşı misilleme stratejisi kapsamında kullanmaya başladığı fiber optik kamikaze İHA'lar, İsrail ordusunun elektronik savunma sitemlerini etkisiz bıraktı.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Başkent Tahran'da, savaştan kaynaklanan hasarların giderilmesi ile görevlendirilen yetkililerle bir araya geldi.
Pezeşkiyan, burada yaptığı konuşmada, savaştan dolayı zarar gören halkın zararlarının telafi edilmesinin önemine değinerek, diyalog ve müzakerelerden bahsetmenin teslim olmak veya geri adım atmak olmadığını, İran halkının haklarını ve ülke çıkarlarını koruma hedefine hizmet ettiğini söyledi.
İran halkının "düşman" karşısında boyun eğmeyeceğini dile getiren Pezeşkiyan, saldırılarda evleri hasar gören vatandaşlar için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini vurguladı.
İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü saldırılarda can kayıpları yaşanmaya devam ediyor.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) Nebatiye kırsalındaki Zibdin beldesinde belediyeye ait bir aracı hedef aldı.
Saldırıda, bölgede halka ekmek dağıttıkları belirtilen belediye çalışanları Yahya Ali Kubeysi ve Hüseyin Ahmed Kubeysi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.
Araca iki güdümlü füzenin isabet ettiği, bölgede saldırı sonrası arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
İsrail ordusunun sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Lübnan'ın güneyinde gün içinde İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
İran'ın Pekin Büyükelçisi Abdulrıza Rahmani Fazli, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Basra Körfezi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
İran'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Basra Körfezi bölgesinde kalıcı güvenlik ile kalkınma konusunda iş birliğine dair ortaya koyduğu 4 maddelik planı desteklemeye hazır olduğunu ifade eden Fazli, konunun İran ve Çin dışişleri bakanlarının görüşmesinde de vurgulandığını aktardı.
İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Şi'nin 4 maddelik planı; barış içinde bir arada yaşama ilkesine bağlılık, ülkelerin ulusal egemenliklerine saygı, uluslararası hukuka riayet ve güvenlik ile ekonomik kalkınma alanlarında uyumun güçlendirilmesini içeriyor.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinde İHA ile düzenlediği saldırıda 3 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi.
Yaralı askerleri tahliye etmek için inen bir helikopterin "teknik bir arıza" nedeniyle tekrar havalanamadığı belirtilen açıklamada, tahliye için yeni bir helikopter sevk edildiği ve yaralı askerlerin alınarak hastaneye nakledildiği aktarıldı.
Açıklamada, "Helikopter, Hizbullah'ın ateşinden zarar görmedi." ifadesine yer verildi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.
Arakçi açıklamasında, Pakistan'ın ara buluculuğuyla İran ve ABD arasında yürütülen diplomatik süreçlerdeki son gelişmeler hakkında istişarede bulunduklarını belirtti.
İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı John Healey ile Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin'in liderliğinde, 40'tan fazla ülkenin katılımıyla Hürmüz Boğazı'na ilişkin bir toplantı düzenleneceği belirtildi.
Toplantının, bölgede oluşturulması planlanan çok uluslu deniz görev gücünün ilk savunma bakanları düzeyindeki görüşmesi olacağı aktarıldı.
Yarın gerçekleşecek toplantıda, Hürmüz Boğazı'ndan ticaret akışını yeniden sağlamak için askeri planlar konusunun ele alınacağı kaydedildi.
İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları sabah saatlerinden bu yana Kalile, Yatir, Safad Battih, Cümeycime, Secid, Tul, Kefer Rumman, Haris, Yumhur Şakif, Kefer Tebnit, Şevkin ve Aba beldelerini hedef aldı.
Nebatiye vilayetine bağlı Aba beldesine düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Yatir beldesindeki saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA), Haris beldesinde bir araca düzenlediği saldırıda da 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İsrail topçuları ise Mecdel Zun, Şevkin, Yukarı Nebatiye ve Kefer Tebnit çevresini hedef aldı.
HİZBULLAH: İSRAİL ASKERLERİNİ HEDEF ALDIK
Öte yandan Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, ateşkes ihlallerine karşılık Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki bölgelerde konuşlu İsrail askerlerine yönelik misillemede bulunulduğu belirtildi.
Açıklamada, Vadi el-Uyun bölgesi ile Sırbin beldesi arasında bulunan İsrail askerleri ve askeri araçlarının roket saldırısıyla hedef alındığı ifade edildi.
Tayba beldesinde bir evde konuşlanan İsrail askerlerinin art arda 3 kez kamikaze İHA saldırısıyla vurulduğu, saldırıların ardından İsrail helikopterlerinin yoğun ateş ve duman desteği altında yaralıları tahliye ettiği kaydedildi.
Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa'yı kabul etti.
Görüşmede Avn ile İsa, bu hafta Washington'da yapılacak üçüncü Lübnan-İsrail toplantısına ilişkin son gelişmeleri ele aldı.
Avn, İsrail'e ateşkese uyması, saldırılarını durdurması, ayrıca güneyde işgal altında tuttuğu bölgelerde evlerin yıkılması ve iş makineleriyle tahrip edilmesine son verilmesi için baskı yapılması gerektiğini vurguladı.
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Suudi yayın kuruluşu Al Arabiya'ya verdiği mülakatta, ülkesinin şu anda daha kapsamlı müzakerelere giriş hazırlığı çerçevesinde Washington'da İsrail ile "ön görüşmeler" olarak nitelendirdiği bir süreç içinde olduğunu ifade etti.
İsrail ile yürütülen müzakerelerin bir ateşkesi mi yoksa bir barış anlaşmasını mı hedeflediği sorusuna Selam, Lübnan'ın taleplerinin karşılanması koşuluyla İsrail ile barışı destekledikleri cevabını verdi.
Selam, Lübnan'ın temel taleplerinin "derhal bir ateşkes ilanı, İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi ve Lübnan'daki çatışmalar sırasında gözaltına alınan Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması" olduğunu dile getirdi.
Lübnan'ın taleplerinin yerine getirilmesinin ardından konunun diğer Arap devletleri üzerindeki olası yansımalarına işaret eden Selam, barış koşullarını daha geniş bir çerçevede ele almaya da açık olduklarını söyledi.
Hizbullah'ın İsrail ile müzakerelere karşı olduğunu kabul eden Selam, Lübnan'ın 1983 yılında İsrail ile müzakere yaptığını ancak başarısızlıkla sonuçlandığını hatırlattı.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun öğleden sonra ABD-İran müzakerelerindeki son gelişmeleri ele almak için güvenlik şefleriyle toplantı yapacağını yazdı.
Haberde, toplantıya kimlerin katılacağına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran Elektrik Dağıtım Şirketi, idari kurumlar ile bankaların elektrik tüketimini yüzde 30 azaltmakla sorumlu olduğunu açıkladı.
Bu kapsamda, idari kurum ve bankalardan saat 13.00'ten sonra klimalarını kapatmaları ve böylece elektrik tasarrufu sağlamaları talep edildi.
Öte yandan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte enerji tüketiminin artacağına dikkati çekerek enerji kullanımı konusunda tasarrufa gidilmesini ve halkın bilinçlendirilmesi için çalışma yapılmasını istemişti.
Pezeşkiyan, bazı yerel ve ulusal kuruluşların, halkı enerji tasarrufu konusunda bilgilendirmesi gerektiğini belirterek, özellikle soğutma amacıyla kullanılan ve yüksek miktarda enerji harcayan elektronik ekipmanların, enerji tasarrufu yapan yeni ekipmanlarla değiştirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani de savaşta enerji altyapısının zarar görmesi nedeniyle bu yıl elektrik kesintilerinin daha fazla görülebileceğini belirterek, halkın tasarruf tedbirlerini arttırması gerektiğini ifade etmişti.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Nebatiye vilayetine bağlı Tul beldesine en az 3 saldırı düzenledi.
Saldırılarda, daha önce vurulan bir noktada yardım ve arama-kurtarma çalışması yürüten sivil savunma ekibinin de hedef alındığı aktarıldı.
İsrail saldırısında 2 sivil savunma görevlisinin yaralandığı kaydedildi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı’na yönelik olası müdahalelerin bölgedeki krizi daha da derinleştireceği uyarısında bulundu. Bekayi, “Hürmüz Boğazı 28 Şubat’tan önce açıktı. Sorunun temel kaynağı ABD ve Siyonist rejimin saldırgan tutumudur” ifadelerini kullandı.
Bölgesel güvenliğin dış müdahalelerle sağlanamayacağını savunan Bekayi, “Bölgenin güvenliği, bölge ülkeleri tarafından sağlanmalıdır. Yabancı güçlerin varlığına dayanan bir güvenlik anlayışı yalnızca güvensizliği derinleştirir ve bölgemize hiçbir şekilde istikrar getirmez” dedi.
ABD ile yürütülen diplomasi sürecine de değinen İranlı sözcü, Washington yönetiminin “mantıksız taleplerini” sürdürdüğünü belirterek, İran’ın ABD’nin teklifine verdiği yanıtın “aşırı olmadığını” söyledi.
Bekayi, Tahran yönetiminin hem diplomasiye hem de askeri seçeneklere hazır olduğunu vurgulayarak, “Savaşmaya mecbur kaldığımızda savaşacağız ve diplomasi için bir fırsat olduğunda da bu fırsatı değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.
İran’ın kararlarını ulusal çıkarları doğrultusunda aldığını kaydeden Bekayi, “Diplomasinin kendi kuralları vardır. Kararımız ulusal çıkarlarımıza göre verilecek ve İran, halkının çıkarlarını korumaya büyük önem verdiğini kanıtlamıştır” diye konuştu.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Haris, Kefer Rumman, Yumhur Şakif, Kefer Tebnit, Şevkin, Tul ve Aba beldelerini hava saldırılarıyla hedef aldı.
İsrail topçuları ise Kalavay, Yuhmur, Arnun, Kefer Tebnit, Yukarı Nebatiye ve Meyfedun beldelerini bombaladı.
İSRAİL'DEN 9 BELDEYE SALDIRI TEHDİDİ
Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Reyhan, Cercu, Kefer Rumman, Numeyriyye, Arabsalim, Cümeycime, Mişgara, Kallaya ve Haruf beldelerini hedef alacağını bildirdi.
Adraee, bölgedeki Lübnanlılardan yaşadıkları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını istedi.
Sözcünün saldırı tehdidinde bulunduğu beldelerin neredeyse tamamı Litani Nehri'nin kuzeyinde bulunuyor.
İran yargısına ait Mizan Haber Ajansı, "CIA ve Mossad adına casusluk yapmaktan suçlu bulunan İrfan Şekurzade'nin hakkında verilen idam cezasının infaz edildiğini" duyurdu.
Şekurzade'nin uydu alanında faaliyet gösteren bilimsel bir kurumda, özel proje kapsamında çalışmaya başladığı ve bu sırada CIA ve Mossad ile iletişime geçtiği belirtildi.
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Güney Kore merkezli HMM Co tarafından işletilen Panama bayraklı gemide, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında, boğazdaki sularda demirli bulunduğu sırada 4 Mayıs'ta meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.
Cho, "Hala daha dikkatli bir şekilde incelememiz gereken hususlar var ve bunları titizlikle gözden geçirdikten sonra bir karar vermemiz gerekecek." ifadesini kullandı.
Saldırının kaynağının henüz doğrulanmadığını ve olay yerinde bulunan motor parçaları üzerinde ek analizler yapılacağını aktaran Cho, Bakanlığın soruşturma bulguları hakkında ABD'ye bilgi verdiğini kaydetti.
Cho, İran'ın Seul Büyükelçisi Saeed Koozechi'nin soruşturma sonuçlarının açıklanmasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına ilişkin ise "Öncelikle durumu açıklamamız gerekiyordu." ifadesini kullandı.
Güney Kore, Hürmüz Boğazı'nda Güney Kore şirketince işletilen Panama bayraklı gemide meydana gelen patlamanın, "henüz tanımlanamayan hava kaynaklı cisimlerin isabet etmesi" sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.
Kanada, Katar kara sularındaki ticari kargo gemisinin hedef alınması dahil Körfez bölgesinde son dönemde düzenlenen İHA saldırılarını kınadı.
Kanada Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Katar kara sularındaki ticari kargo gemisinin hedef alınması dahil Körfez bölgesinde son dönemde düzenlenen İHA saldırılarının kınandığı ifade edildi.
Tüm taraflara sivillerin ve sivil altyapının korunması çağrısında bulunulan açıklamada, taraflardan uluslararası hukuk ve seyrüsefer serbestisine saygı gösterilmesi istendi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı 8 Mayıs'ta, İran'ın 2 balistik füze ve 3 insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Katar, dün, BAE'den demir alan ticari kargo gemisinin Katar kara sularında insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alındığını açıklamıştı.
Söz konusu İHA'nın kaynağına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da bulunan Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine dün İHA ile saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırıda Kıdemli Başçavuş Alexander Glovanyov'un (47) öldüğü belirtildi.
Açıklamada, Lübnan sınırına yakın bölgeye Hizbullah tarafından fırlatılan çok sayıda patlayıcı yüklü İHA'nın isabet ettiği kaydedildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD basınına verdiği özel röportajda İran ile yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Netanyahu, İran ile savaşın sona ermediğini söyleyerek, Tahran yönetiminin uranyum zenginleştirme tesislerinin tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti. İsrailli lider, "İran ile savaş bitmedi. Zenginleştirme tesisleri lağvedilmeli ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum ortadan kaldırılmalı" ifadelerini kullandı.
Netanyahu, ABD ve İsrail'in şu anda ateşkesin yürürlükte olduğu süreçte temel hedeflerinin söz konusu uranyum stoklarının ve tesislerin ortadan kaldırılması, İran'ın balistik füze programının durdurulması ve "İran'ın bölgedeki vekil güçlerinin etkisiz hale getirilmesi" olduğunu belirtti.
İran'ın hala askeri anlamda önemli kapasitelere sahip olduğunu savunan Netanyahu, "Daha yapılacak çok iş var. Kapasitelerini büyük ölçüde azaltmış olsak da İran hala çeşitli imkanlara sahip" dedi.
"TRUMP ORAYA GİTMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"
Netanyahu ayrıca, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasının mümkün olduğunu öne sürerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın da kendisine "oraya gitmek istediğini" söylediğini aktardı.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetiyle 13-15 Mayıs'ta Pekin'e resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.
ABD tarafının daha önce duyurduğu ziyaret, Çin'in açıklamasıyla doğrulanmış oldu.
ABD Başkanı Trump, Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a saldırıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle tırmanan savaşın henüz çözüme kavuşmadığı bir dönemde stratejik rakibi Çin'e kritik ziyaret gerçekleştirecek.
Daha önce 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde yapılacağı bildirilen fakat ABD Başkanı'nın İran'daki savaşla ilgilenmesi gerektiği gerekçesiyle ertelenen ziyarette, Orta Doğu'daki savaşın önemli bir gündem maddesi olacağı öngörülüyor.
Ziyarette tarafların, ekonomi ve ticaret konularının yanı sıra ABD'nin son dönemde büyük çaplı silah satışlarına onay verdiği, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a ilişkin sorunları da ele alması bekleniyor.
İran basını, Tahran yönetiminin ABD'nin savaşı sona erdirmeye yönelik teklifini kabul etmediğini bildirdi.
Resmi İran televizyonunda yer alan haberlere göre; ABD'nin teklifini "teslimiyet" olarak nitelendiren Tahran yönetimi, bunun yerine "ABD'den İran'a savaş tazminatı ödenmesi, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tamamen kabul edilmesi, yaptırımların kaldırılması ve el konulan İran varlıklarının iade edilmesi" talebinde bulundu. Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı ise, İran'ın yanıtında ABD'yi "Deniz ablukasını sona erdirmeye, daha fazla saldırı olmayacağına dair garanti sağlamaya ve İran petrol satışlarına yönelik ABD yasağını kaldırmaya" çağırdığı aktarıldı.
"İRAN'DA HİÇ KİMSE TRUMP'I MEMNUN ETMEK İÇİN PLAN YAPMIYOR"
ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetiminin yanıtını "kabul edilemez" olarak nitelendirmesini değerlendiren İranlı bir yetkili ise, "Trump'ın cevabı hiçbir şeyi değiştirmiyor. Eğer mutsuzsa, bu daha da iyi. İran'da hiç kimse Trump'ı memnun etmek için plan yapmıyor. Müzakere ekibi planları sadece İran halkı için hazırlıyor. Trump gerçeklerden hoşlanmıyor; bu yüzden İran'a karşı sürekli yeniliyor" açıklamasında bulundu.
Lübnan resmi ajansı NNA tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyindeki Sur, Bint Cubeyl, Mercayun ve Nebatiye bölgelerine yönelik yoğun saldırılarını sürdürdü.
Nebatiye ilçesindeki Katrani beldesi kırsalına düzenlenen silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
Sur ilçesindeki saldırılarda ise 6'sı çocuk, 2'si kadın olmak üzere 13 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.
Nebatiye şehrinde ise bir kişinin dükkanının önünde hava saldırısına uğradığı aktarıldı.
FOSFOR BOMBASI VE YOĞUN TOPÇU ATEŞİ
İsrail ordusu Nebatiye kenti ve çevresine yönelik topçu atışlarının şiddetini artırırken, Kefr Rumman beldesi ve bölgeye enerji sağlayan bir elektrik istasyonunun çevresi saldırıya uğradı.
Sur, Bint Cubeyl ve Mercayun ilçelerine bağlı çok sayıda yerleşim bölgesi hava saldırıları ve topçu atışlarının hedefi olduğu aktarıldı.
İsrail ordusunun, Nebatiye'ye bağlı Yahmur Şakif beldesine fosfor bombasıyla saldırdığı anlar görüntülerle tespit edildi.
Uluslararası hukuka göre yoğun sivil nüfusun bulunduğu bölgelerde kullanımı yasak olan fosfor bombası, İsrail tarafından Gazze'de de kullanılmıştı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İranlıların tarih boyunca yalnızca tekil işgalcilere karşı değil, güçlü ittifaklara ve büyük ordulara karşı verdiği çok sayıda mücadelede onurlu bir şekilde zafer elde ettiğini vurguladı.
M.Ö. 53 yılında General Surena'nın Carrhae Muharebesi'nde çok daha az adam ve çok daha sınırlı kaynaklarla Roma'nın ağır zırhlı birliklerini "asimetrik" bir zaferle yenilgiye uğrattığını belirten Bekayi, "Bu savaşta en zengin ve en güçlü Romalılardan biri olan Crassus öldürülmüş; Roma'nın yenilmezlik efsanesi sonsuza dek paramparça olmuş ve Roma'nın doğuya doğru genişleme hayali savaş meydanında can vermiştir" hatırlatmasında bulundu.
İsim vermeden düşmanlarına tarihten ders çıkarma çağrısı yapan Bekayi, "Tarih, onu incelemekten ya da ondan ders çıkarmaktan kaçınanlar için tekerrürden ibarettir" dedi.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran ordusu, bir İHA düşürdü.
İran ordusundan yapılan açıklamada, "Ülkenin güneybatında 'düşmana' ait bir İHA hava savunma sistemleri tarafından imha edildi." ifadeleri kullanıldı.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımda Trump, "İran'ın sözde temsilcilerinden gelen yanıtı az önce okudum. Hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
İran basını, Tahran yönetiminin saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa yanıtını arabuluculara ilettiğini aktarmıştı.
Hizbullah'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a düzenlediği saldırılara bugün 22 kez karşılık verildiği belirtildi.
Açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail işgali altındaki Bayyada, Tayr Hafa, Nakura, Cul Alam, Bulat, Hiyam, Bint Cubeyl, Deyr Suryan, Reşaf ve Tayba bölgelerinde İsrail askerleri ile orduya ait askeri araç ve tanklar, iş makineleri ve karargahların dron ve roketlerle hedef alındığı bildirildi.
Amerikalı gazeteci Sharyl Attkisson'a verdiği mülakatta, İran'a yönelik soruları cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu neden hala ele geçiremediğine ilişkin bir soruya, "Bunu bir noktada elde edeceğiz, onu gözetim altında tutuyoruz. Biliyorsunuz, Uzay Kuvvetleri diye bir şey kurdum ve orada her şeyi izliyorlar." yanıtını verdi.
Trump, uranyumun bulunduğu yer için "Orayı çok iyi gözetim altında tutuyoruz. Herhangi biri o yere yaklaşırsa, bunu bileceğiz ve onu havaya uçuracağız." diye konuştu.
İran'ın "askeri olarak yenildiğini" savunan Trump, ABD'nin bugün bölgeden çekilmesi halinde İran'ın yeniden inşasının 20 yıl süreceğini iddia etti.
Donald Trump, Hürmüz Boğazı ile ilgili bir soru üzerine ise "Boğaza ihtiyacımız yok. Bunu İsrail, Suudi Arabistan, Katar ve diğerlerine yardım etmek için yapıyorduk. Boğazın kullanımında yüzde 1'lik bir payımız var ve bunu da bir iyilik olarak yaptık." ifadesini kullandı.
Birçok NATO ülkesinin, Hürmüz Boğazı'nı kullandığına işaret eden Trump, NATO'yu "kağıttan kaplan" şeklinde niteleyerek, İran'a karşı ABD'nin yanında yer almamalarını da eleştirdi.
İran'ın, saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa yanıtını arabuluculara iletmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği bildirildi.
İsrail'in Kanal 14 televizyonu, Netanyahu-Trump görüşmesinin, İsrail'in her türlü senaryoya yönelik hazırlık yaptığı bir ortamda gerçekleştiğini savundu.
Haberde, İran'ın taslağa yanıtını arabulucular yoluyla iletmesinin ardından Netanyahu ile Trump arasında bir görüşme gerçekleştirileceği ileri sürüldü.
ABD'nin İran'la bir uzlaşma sağlamaya yönelik çabalarının sürdüğü kaydedilen haberde, güvenlik konusundaki gerginliklerin gölgesinde yapılacak Netanyahu-Trump görüşmesinin "önemli" olduğu iddia edildi.
İran lideri Mücteba Hamaney'in resmi sosyal medya hesabından Basra Körfezi'ne ilişkin 10 maddelik bir açıklama paylaşıldı.
Açıklamada, ABD'nin Basra Körfezi'ndeki güvensizliğin en büyük nedeni olduğu ve ABD'nin bölgedeki kendi üslerini dahi koruyamadığı vurgulandı.
İran'ın Basra Körfezi ile Umman Denizi'ndeki komşularıyla kader ortağı olduğunun belirtildiği açıklamada, "İran'ın (Basra) Fars Körfezi'ndeki zaferinin yeni düzenin habercisi" olduğu kaydedildi.
İran'ın Basra Körfezi'ni yöneterek körfezin güvenliğini sağladığı iddiasının yer aldığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan elde edilecek maddi gelirin İran halkı için harcanacağı ifade edildi.