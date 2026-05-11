SON DAKİKA| Trump’tan flaş Özgürlük Projesi açıklaması: Yenilemeyi düşünüyorum

TRUMP: "TAM BİR ZAFER KAZANACAĞIZ"

ABD Başkanı Donald Trump, İran-ABD arasındaki savaş hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, "Bir süre sonra bundan sıkılacağımı, bunalacağımı, baskı altında kalacağımı düşünüyorlar. Hiçbir baskı yok. Tam bir zafer kazanacağız. Zaten teorik olarak askeri açıdan tam bir zafer elde ettik" dedi.

Trump, İran'ın bölgedeki savaşın sonlanmasına yönelik teklifine ilişkin, "Bu aptalca bir teklif ve kimse bunu kabul etmez" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın elindeki nükleer kaynakların ABD'ye teslim edilmesine ilişkin ise, "İran bana 'nükleer tozu' alacağımızı ama bunu (yer altından) bizim çıkarmamız gerekeceğini söyledi" şeklinde konuştu.