SON DAKİKA… Orta Doğu ateş çemberi! ABD/İsrail-İran Savaşı’nın 13. gününde Trump tehditler yağdırdı: Yeniden inşa etmeleri 25 yıl sürer!

SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı, 13. gününe girdi… Gün boyu süren saldırılar nedeniyle bölge adeta ateş çemberine dönerken, İran'dan kapattığı Hürmüz Boğazı'na mayın döşediği iddiası, gerilimin fitilini bir kez daha ateşledi. Müzakerelere kapıyı kapatan İran, iki ton ağırlığında balistik başlıklı Hürremşehr füzeleri ile ABD ve İsrail'in en kritik üslerine saldırı düzenledi. Dün, saldırıya uğrayan İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Savaşın kısa sürede biteceğini belirten ABD Başkanı Trump'tan ise yine tehdit dolu açıklamalar geldi. "Savaş, şimdiye kadar görülmüş en iyi şekilde yürütülüyor. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, uçaksavarları yok, hiçbir kontrol sistemleri yok. İran'ın elektrik kapasitesini bir saat içinde imha edebiliriz ve bunu yeniden inşa etmeleri 25 yıl sürer" dedi.
İşte bölgeden son dakika gelişmeler
ABD Başkanı Donald Trump, Kentucky’deki temaslarının ardından Washington’a dönüş yaparken, Maryland’daki Joint Base Andrews havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran ile savaşa ilişkin açıklamalarında Trump, "Savaş, şimdiye kadar görülmüş en iyi şekilde yürütülüyor. Bunu başka ülkeler de söylüyor. Büyük ülkeler, güçlü ülkeler, daha önce buna benzer bir şeye hiç şahit olmadıklarını söyledi. Yaptığım şeye de katılıyorlar. Bunun kötü, şeytani bir ülke olduğunu söylüyorlar" dedi.
Kendisine ABD içinde kaç İran bağlantılı hücre olabileceği konusunda bir brifing verilip verilmediği yönündeki bir soruya Trump, "Verildi. Biden’ın açık sınır politikası yüzünden çok sayıda kişi içeri girdi. Ama çoğunun nerede olduğunu biliyoruz. Sanıyorum, hepsini göz hapsinde tutuyoruz" şeklinde cevap verdi. Stratejik petrol rezervlerinin ne zaman devreye alınacağı ile ilgili bir soru alan Trump, "Bunu çok hızlı yapacağız. Sonra da yeniden dolduracağız. Rezervlerimizi yeniden dolduracağız" dedi.
"İRAN’IN ÜZERİNDE TAMAMEN SERBEST BİR ŞEKİLDE DOLAŞIYORUZ"
İran’a ilişkin açıklamasında Trump, "Artık neredeyse yolun sonuna geldiler. Fakat bu, hemen bitireceğimiz anlamına gelmiyor. Yine de öyleler. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, uçaksavarları yok, hiçbir kontrol sistemleri yok. Biz de İran’ın üzerinde tamamen serbest bir şekilde dolaşıyoruz" dedi. Boğazdaki durumun iyi olduğunu savunan Trump, "Bütün gemilerini yok ettik. Biraz füzeleri var ama çok fazla değil. Bence çok iyi durumdayız. Asıl mesele bunu kazanmamız. Hızlı kazanmamız ama kazanmamız" şeklinde konuştu.
"İDEAL OLARAK, ORADA NE YAPTIĞINI BİLEN BİRİNİ GÖRMEK İSTERİZ"
Trump, "Ne zaman duracağız? Bunun yeniden büyümesine izin vermek istemiyoruz. İdeal olarak, orada ne yaptığını bilen birini görmek isteriz. Başka bir deyişle, ülke inşa edebilecek birini. Bir şey daha var. Tahran’ın bazı bölgelerini ve başka yerleri vurabiliriz. Eğer bunu yaparsak, ülkelerini yeniden inşa etmeleri neredeyse imkansız hale gelir. Fakat bunu yapmak istemiyoruz. Ama elektrik altyapılarını vurabiliriz. İran’ın elektrik kapasitesini bir saat içinde imha edebiliriz ve bunu yeniden inşa etmeleri 25 yıl sürer. Bu yüzden, ideal olarak bunu yapmayacağız" dedi.
İran'ın başkenti Tahran'ın Belediye Başkanı Alirıza Zakani, ABD-İsrail saldırılarında 10 günde ülkede 9 bin noktanın hedef alındığını belirterek, bu sayının geçen sene haziran ayında düzenlenen ve 12 gün süren saldırılarda 1450 olduğuna dikkati çekti.
İran devlet televizyonuna göre Zakani, ABD-İsrail saldırılarına ilişkin bilgi verirken, "12 günlük savaşta toplam 1450 nokta hedef alınmışken, son savaşta ilk 10 günde 9 bin nokta saldırılara maruz kaldı." dedi.
Zakani, kentte büyük çapta enkaz kaldırma çalışmaları yürütüldüğünü ifade etti.
ABD Merkez Komutanlığı, İran kaynaklı tehditlerin sistematik bir şekilde ortadan kaldırıldığını belirterek, "İran rejimi hava gücünü her geçen gün kaybediyor" açıklamasında bulundu.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik saldırıları ile ilgili yeni bir açıklama yayınladı. ABD’nin İran kaynaklı tehditlere karşı yalnızca savunma yapmadığı, aynı zamanda bu tehditleri sistematik şekilde ortadan kaldırdığı belirtilerek, "İran rejimi hava gücünü her geçen gün kaybediyor" denildi. CENTCOM’un kamuoyu ile paylaştığı yeni saldırı görüntülerinde, İran rejimine ait çok sayıda askeri uçağın hava saldırıları ile imha edildiği görüldü.
Bahreyn, Muharrak şehrindeki bir tesiste bulunan yakıt tankerlerine İran'dan saldırılar düzenlendiğini, yetkililerin gerekli prosedürleri uygulamak için harekete geçtiğini açıkladı.
Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, ülkenin Muharrak vilayetindeki bir tesiste bulunan yakıt tankerlerinin, İran tarafından hedef alındığı belirtilerek, saldırının ardından yetkililerin gerekli prosedürleri uygulamak için harekete geçtiği aktarıldı.
Dubai Medya Ofisinden yapılan açıklamada, şehir merkezi yakınındaki Dubai Creek Harbour bölgesinde çok katlı bir binaya İHA düştüğü ifade edildi.
Açıklamada, binadakilerin can güvenliğinin sağlanması için tahliye operasyonları yapıldığı bilgisi verildi. Sivil savunma ekiplerinin binada çıkan küçük çaplı yangını kontrol altına aldığı belirtilen açıklamada, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.
Suudi Arabistan, ülkenin doğu bölgesini hedef alan 18 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini bildirdi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye yönelik saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, ülkenin doğu bölgesini hedef alan 18 İHA'nın müdahaleyle imha edildiği belirtildi.
İsrail ordusunun İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattığını açıklamasının ardından başkent Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi.
ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında İHA ile saldırı düzenlendi.
Hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği havalimanında, bölgede patlama sesleri duyulmasının ardından yangın çıktığı ve gökyüzüne duman yükseldiği görüldü.
Saatler önce de hava savunma sistemleri tarafından vurulan kamikaze insansız hava aracı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bakanlar kurulu toplantılarının da yapıldığı binanın üstüne düşmüş, küçük çaplı yangın çıkmıştı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bir banka şubesinin çalışanlarla doluyken bombalandığını duyurarak, "Güçlü silahlı kuvvetlerimiz bu suça gerektiği şekilde karşılık verecektir" dedi.
İsrail ordusunun halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine akşam saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 17 kişinin yaralandığı bildirildi.
İran, Tel Aviv'e saldırılar düzenledi. O anlar canlı yayında görüntülendi.
Irak'ın Basra Limanı yakınındaki bölgesel sularda 2 petrol tankerinin saldırıya uğradığı belirtildi. Irak yerel basınına göre, Basra Limanı yakınındaki bölgesel sularda 2 petrol tankeri hedef alındı. Saldırı, tankerlerden birinde büyük bir yangına yol açtı. Yangına ilişkin olduğu iddia edilen görüntüler, sosyal medyada yayınlandı. Irak'a ait bir geminin, yanmakta olan tankerin bulunduğu yere giderek şu ana kadar 20'ye yakın denizciyi tahliye ettiği aktarıldı. Saldırının kimin tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor. Irak makamlarından konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Irak Erbil'de şiddetli patlamalar meydana geldi.
New York Times (NYT) gazetesinin konuya aşina üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri Kongre üyelerine yaptıkları bilgilendirme toplantısında İran'a yönelik saldırıların maliyetine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.
Pentagon yetkililerinin toplantıda, İran'ı hedef alan saldırıların başladığı 28 Şubat'tan sonraki ilk altı günün maliyetinin 11,3 milyar doların üzerinde olduğunu Kongre üyelerine aktardığı iddia edildi.
Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la üçlü telefon görüşmesi yaptı.
Hızla gelişen güvenlik olayları ışığında Lübnan ve bölgesel durumun ele alındığı görüşmede, bölgede süregelen güvenlik gerilimi değerlendirildi.
Lübnan, Suriye ve Fransa cumhurbaşkanları, bölgedeki gelişmeleri takip etmek için kendi aralarında iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldılar.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'a saldırıların başladığı 28 Şubat’tan bu yana Orta Doğu'dan 43 binden fazla ABD vatandaşının tahliye edildiğini açıkladı
Suudi Arabistan ve Katar, İran'dan balistik füze ve insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırılarının engellendiğini açıkladı.