Son dakika: Ortadoğu’da savaşın 8.günü! Katil İsrail Lübnan’a karadan girmeye çalıştı...

ABD-İsrail-İran savaşı 8'nci gününe girerken misilleme füzeleri ateşlenmeye devam ediyor. İran ordusu, bölgede ABD ve İsrail'e ait erken uyarı radarlarının vurulmasının ardından "düşmanın gözünün kör olduğunu" ve İsrail'in savunma yeteneklerinin ciddi şekilde azaldığını bildirdi. İşte dakika dakika tüm gelişmeler...
Kuveyt Savunma Bakanlığı, dünden bu yana ülke hava sahasında 14 füze ile 12 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, savunma sistemlerinin ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde 12 İHA'yı, güneyinde ise 14 füzeyi tespit ederek imha ettiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, düşürülen füze ve İHA'ların parçalarının bazı bölgelerde maddi hasara yol açtığı ifade edildi.
Bakanlık, söz konusu füze ve İHA'ların hangi noktadan fırlatıldığına ilişkin bilgi vermezken, saldırıların İran'ın Arap ülkelerindeki bazı ABD hedeflerine yönelik saldırılarıyla örtüştüğü değerlendiriliyor.
Hizbullah, İsrail ordusunun, ülkenin doğusundaki Baalbek kenti kırsalında helikopterlerle bir hava indirme girişimine karşı Nebi Şit beldesi yakınlarında çatışma yaşandığını ve indirme girişiminin püskürtüldüğünü açıkladı.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam yerel saatle 22.30'da İsrail ordusuna ait 4 helikopterin Suriye yönünden gelerek Yahfufa, el-Hureybe ve Mearbun beldelerinin dağlık kesişim noktasına bir piyade birliği indirme girişiminde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, İsrail askerlerinin Nebi Şit beldesinin doğu mahallesine (Al Şukr Mahallesi) doğru ilerlediği ve saat 23.30 sularında mezarlık yakınlarında Hizbullah mensuplarıyla hafif ve orta silahlarla çatışmaya girdiği ifade edildi.
Çatışmanın İsrail güçlerinin fark edilmesinin ardından şiddetlendiğine işaret edilen açıklamada, İsrail ordusunun söz konusu birlikleri bölgeden çekebilmek için savaş uçakları ve helikopterlerle yaklaşık 40 hava saldırısı düzenleyerek yoğun ateş desteği sağladığı aktarıldı.
Açıklamada, çatışma sırasında Hizbullah'ın topçu birliklerinin de uygun silahlarla çatışma bölgesi çevresine ve İsrail birliklerinin geri çekilme güzergahına yoğun atışlar gerçekleştirdiği, çevre köylerdeki sivillerin de ateş desteği verdiği kaydedildi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun, Lübnan-Suriye sınırı yakınındaki Doğu Sıradağları'nın yüksek kesimlerinde, Nebi Şit–Ham hattı yönünde havadan indirme girişiminde bulunduğu belirtilmişti.
İsrail basını konuya ilişkin Lübnan basınına yansıyan bazı bilgileri aktarmakla yetinirken, İsrail makamları henüz bir açıklama yapmadı.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, başkent Riyad ile ülkenin güneydoğusundaki Şeybe petrol sahasına düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.
Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, başkent Riyad'ın doğusunda bir İHA saldırısının engellendiği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada da ülkenin güneydoğusunda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sınırı yakınlarındaki Şeybe petrol sahasına yönelik 2 İHA ile düzenlenen saldırının engellendiği vurgulandı.
Açıklamada, "Şeybe petrol sahasına doğru ilerleyen 2 İHA, Rubülhali Çölü'nde imha edildi." ifadeleri yer aldı.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, kısa bir süre önce de ülkenin doğusundaki el-Harc kentinde bulunan Prens Sultan Hava Üssü'ne fırlatılan bir balistik füzenin engellendiğini duyurmuştu.
İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Mehrabad Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlendiği bildirildi.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürüyor. İran basınında yer alan haberlere göre, son saldırıların hedeflerinden biri de başkent Tahran'daki Mehrabad Uluslararası Havalimanı oldu. Yoğun bir bombardımana uğrayan havalimanında yangın çıktığı bildirilirken, yükselen alevler kilometrelerce öteden görüldü. Gelişmenin, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) İran rejimine ait hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurmasının hemen ardından yaşanması dikkat çekti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran operasyonunun çok iyi gittiğini belirterek, "Birisi bana ‘0’dan 10’a kadar bir puan verseniz kaç verirdiniz?’ dedi. Ben de ‘12-15 arası veririm’ dedim. Orduları gitti, donanmaları gitti, iletişim hatları gitti, liderleri gitti ve tüm güçleri yok edildi" açıklamasında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında İran’a yönelik operasyonları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Operasyonun çok iyi gittiğini söyleyen Trump, "Birisi bana ‘0’dan 10’a kadar bir puan verseniz kaç verirdiniz?’ dedi. Ben de ‘12-15 arası veririm’ dedim. Orduları gitti, donanmaları gitti, iletişim hatları gitti, liderleri gitti ve tüm güçleri yok edildi" ifadelerini kullandı. İran donanmasına ait 32 gemiyi batırdıklarını söyleyen Trump, Bunun dışında da çok iyi gidiyoruz. Ordumuz olağanüstü bir performans gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.
"Hasta bir lider grubuyla karşı karşıyaydık"
İran’a yönelik operasyonlarının haklı olduğunu savunan Trump, "Orada durum çok kötüydü ve hasta bir lider grubuyla karşı karşıyaydık. Çok sayıda insanı öldürdüler ve sakat bıraktılar. Bombalarla, yol kenarı bombalarıyla insanları parçaladılar. Çok fazla insanı yok ettiler" değerlendirmesinde bulundu. Bu nedenle harekete geçmek zorunda kaldıklarını belirten Trump, "Bir seçim yapmamız gerekiyordu. Bunu kabullenip yıllarca böyle devam edebilirdik, ya da bununla ilgili adım atabilirdik. Ve biz adım attık" dedi.
"Ülkemize saygı duyuluyor"
İnsanların ABD ordusunun başarısından çok etkilendiğini öne süren Trump, "Venezuela’da olanlar ve şimdi olanlar, B-2 bombardıman uçaklarının yaptıkları, bundan önce İran’ın nükleer kapasitesini ortadan kaldıran saldırılar. Şu anda ülkemize hiç olmadığı kadar saygı duyuluyor" şeklinde konuştu.
ABD'nin en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un Süveyş Kanalı'nı geçerek Kızıldeniz'e ulaştığı bildirildi.
ABD Deniz Enstitüsünün (USNI) haberine göre uçak gemisi, Orta Doğu'daki artan gerilim nedeniyle bölgeye gönderildi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ford uçak gemisi ile ABD destroyeri USS Bainbridge'in (DDG-96) dün Süveyş Kanalı'ndan geçişine ait fotoğraflar paylaştı.
Pentagondan daha önce yapılan açıklamada, Ford uçak gemisinin şubat ortasında Orta Doğu'ya konuşlandırılmasına karar verildiği ve görevinin gelecek yıl mayıs ayına kadar sürmesinin planlandığı belirtilmişti.
Böylece bölgede iki ABD uçak gemisi görev yapmaya başladı.
USS Gerald R. Ford gemisi Kızıldeniz'de, USS Abraham Lincoln (CVN-72) uçak gemisi ise Umman Denizi'nde faaliyet gösteriyor.
Açık kaynak analizlerine göre ABD, İran'la başlayan savaş nedeniyle Orta Doğu'daki askeri varlığını son yılların en yüksek seviyesine çıkardı.
İsrail ordusunun, gece saatlerinde İran'dan yeni bir füze saldırısının başlatıldığını duyurmasının ardından Tel Aviv semalarında güçlü patlamalar duyuldu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeleri engellemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.
Ordunun açıklamasında halka sığınaklara gitmesi uyarısı yapılırken, misilleme nedeniyle riskli bölgelerde cep telefonlarına uyarı mesajları geldi ve ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere birçok kentte sirenler çaldı.
AA muhabirinin aktardığına göre, Tel Aviv'de önleyici füzelerin misillemeyi engellemek için fırlatılmasından sonra güçlü patlama sesleri duyuldu.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise İran'dan fırlatılan çok başlıklı bir füzenin etkisiz hale getirilmesi için çok sayıda önleyici füzenin ateşlendiği bildirildi.
Kanal 12 televizyonu, bir füzenin açık alana düştüğünü iddia etti.
İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 33 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre İsrail savaş uçakları, ülkenin doğu, güney ve başkent Beyrut'un güney banliyösüne (Dahiye) yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi.
Lübnan'ın doğusundaki Nebi Şit beldesine düzenlenen 10 hava saldırısında 10 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.
Ülkenin güneyindeki Kalaviye beldesindeki saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.
Ed-Duveyr beldesinde düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Kefr Rumman beldesine yönelik saldırıda da 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Mervaniye beldesi yakınlarında bir evi hedef alan İsrail saldırısında 1 kişi öldü.
Sayda kentindeki Makasid İslam Cemiyeti binasına düzenlenen hava saldırısında da 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
İsrail tarafından Toul beldesinde İmam Mehdi Camisi'nin hedef alındığı, saldırıda caminin ağır hasar gördüğü ve müezzinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Kefr Tibnit beldesinde iki evin bombalanarak yıkıldığı, Cebşit beldesine düzenlenen saldırıda ise 2 kişinin öldüğü kaydedildi.
Beyrut'un güney banliyösünde (Dahiye) yer alan Cemus, Haret el-Hureyk, el-Hadas ve Burc el-Baracine bölgelerinin de hedef alındığı saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Öte yandan, Lübnan'ın batısındaki Zehrulbeyder geçidinde bir aracı hedef alan saldırıda sürücünün yaralanmadan kurtulduğu ifade edildi.
Baalbek kenti yakınlarındaki Sayda ovasına düzenlenen saldırılarda ise 3 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail ile Hizbullah arasında Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalar, Eylül 2024'te geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Lübnanlı yetkililere göre İsrail saldırılarında şimdiye kadar 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 17 bin kişi yaralandı.