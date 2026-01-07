SON DAKİKA | Suriye ordusundan YPG/PKK’ya operasyon! Terör mezileri meşru hedef: Siviller tahliye ediliyor

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında, 1 asker ve 5 sivilin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı açıklandı. Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etti. Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durduruldu ve eğitime ara verildi.

Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alındı. Suriye Enformasyon Bakanlığı da ordunun terör örgütüne karşı Halep'te sınrlı bir askeri operasyon başlatacağını duyurdu. İşte bölgede artan gerilime ilişkin dakika dakika yaşananlar...