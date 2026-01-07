SON DAKİKA | Suriye ordusundan YPG/PKK’ya operasyon! Terör mezileri meşru hedef: Siviller tahliye ediliyor

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında, 1 asker ve 5 sivilin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı açıklandı. Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etti. Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durduruldu ve eğitime ara verildi.
Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alındı. Suriye Enformasyon Bakanlığı da ordunun terör örgütüne karşı Halep'te sınrlı bir askeri operasyon başlatacağını duyurdu. İşte bölgede artan gerilime ilişkin dakika dakika yaşananlar...
Suriye Ordusu Operasyonlar Komutanlığı, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden çıkmak isteyen sivilleri engellemek amacıyla ateş açtığını bildirdi.
Operasyonlar Komutanlığı, Suriye resmi haber ajansı SANA’ya yaptığı açıklamada, Suriye Ordusu’nun PKK/YPG kontrolündeki bölgelere yönelik henüz herhangi bir ilerleme harekatı başlatmadığını, buna karşın sivillerin Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden güvenli şekilde çıkışını sağlamaya devam ettiğini belirtti.
Açıklamada, PKK/YPG unsurlarının, mahallelerden ayrılmak isteyen sivilleri, çıkışlarını engellemek amacıyla doğrudan hedef aldığı ifade edildi.
Operasyonlar Komutanlığı, yakın zamanda Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde, sivilleri PKK/YPG’nin baskılarından korumak amacıyla uygun yöntemlerle güvenlik ve istikrarın tesis edileceğini kaydetti.
Suriye'nin Halep vilayetinde, terör örgütü PKK/YPG’nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil, güvenli bölgelere geçmeye çalışıyor.
Suriye ordusunun, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin başlattığı saldırılar sonrası, örgüte ait askeri mevzileri meşru hedef ilan ederek sivillerin bölgeden ayrılması çağrısının ardından, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde yaşayan binlerce sivil harekete geçti.
Mahallelerin çıkış noktasında bulunan AA muhabiri, Suriye ordusunun, bölgeyi terk etmek isteyen siviller için açtığı 2 insani geçiş koridorundan binlerce sivilin güvenli bölgelere geçmeye çalıştığını aktardı.
Kent merkezine ulaşan siviller, Halep Valiliğinin hazırladığı barınma merkezlerine ve güvenli gördükleri alanlara gidiyor.
Suriye ordusunun, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Halep'te sınrlı bir askeri operasyon başlatacağı duyuruldu.
Suriye Enformasyon Bakanlığı Dış Medya Müdürlüğü Ofisinden yapılan açıklamada, son bir ay içinde terör örgününün saldırılarında 20'den fazla sivil ve 25'ten fazla askerin hayatını kaybettiği, 150'den fazla kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Söz konusu saldırıların Halep'te günlük yaşamı ve ticareti ciddi şekilde olumsuz etkilediği kaydedilen açıklamada, "Suriye Arap Ordusu, SDG'nin sivil mahallelere, ana yollara ve güvenlik güçlerine yönelik süregelen saldırılarına karşılık olarak Halep'te sınırlı bir askeri operasyon başlatacaktır." denildi.
Operasyonun, yerel bir karar ve Halep halkının talebi doğrultusunda yürütüleceği ifade edilen açıklamada, hedefin; süregelen topçu atışlarını, keskin nişancı ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını durdurmak, güvenliği yeniden sağlamak, Halep-Azez yolunu açmak ve sivilleri korumak olduğu vurgulandı.
Askeri faaliyetlerin uluslararası hukuka uygun şekilde icra edileceği, sivillerin tahliyesine öncelik verileceği ve yalnızca saldırılardan sorumlu silahlı grupların hedef alınacağı belirtildi.
Suriye ordusu, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’ye ait Halep kentindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki tüm mevzilerin meşru hedef olduğunu duyurdu.
Suriye resmi ajansı SANA'nın Ordu Operasyonlar Komutanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, örgütün Halep kentinin mahallelerine ve sivillere yönelik karşı çok sayıda katliam gerçekleştirdiği gerekçesiyle mevzilerinin meşru hedef ilan edildiği belirtildi.
Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan sivil halka, PKK/YPG'ye ait mevzilerden derhal uzak durmaları çağrısı yapan Suriye Operasyonlar Komutanlığı ayrıca, halkın zarar görmemesi için bölgede iki güvenli insani geçiş koridorunun açıldığını duyurdu.
Buna göre, "Avarid ile Zuhur Caddesi Geçidi"nin saat 15.00’e kadar açık olacağı kaydedildi.