SON DAKİKA! Tahran’dan İsrail’e misilleme! Siyonistlerden Lübnan’a yeni saldırılar! Trump’tan enerji santralleri kararı

Son dakika haberi: İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv başta olmak üzere merkez bölgesinde sirenler çaldı ve patlama sesleri duyuldu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi.
İran'ın misillemesinin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezindeki geniş bir alanda ve işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde sirenler çaldı.
Tel Aviv'de hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle gökyüzünde patlama sesleri duyuldu ve çok başlıklı bir İran füzesi görüntülere yansıdı.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, en az bir İran füzesinin İsrail hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini ileri sürdü.
İsrail acil yardım servisi, henüz füze isabeti ya da yaralanmaya ilişkin rapor alınmadığını, gerekli görülmesi halinde güncelleme yapılacağını açıkladı.
İsrail ordusunun hedef aldığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde 3 patlama sesi duyuldu.
Beyrut'taki AA muhabiri, İsrail ordusunun, İsrail'in daha önce saldırı tehdidi yayınladığı Beyrut'un güneyindeki Dahiye'yi bombaladığını bildirdi.
Saldırının ardından Beyrut ve çevresinde 3 patlama meydana geldi. Hedef alınan noktadan dumanların çıktığı görüldü.
Lübnan basınına yansıyan görüntülerde de "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye'de bir binanın hedef alındığı, binada büyük hasar meydana geldiği görüldü.
İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırıları sürdürdükleri İran'da şu ana kadar 1000'den fazla silah üretimiyle ilgili tesisi vurduklarını öne sürdü.
Ordudan yapılan açıklamada, Tahran yönetiminin silah üretim tesislerine yönelik saldırıların yoğunlaştırıldığı ileri sürüldü.
Saldırıların 28 Şubat'ta başlamasından bu yana, Tahran yönetiminin silah üretim kapasitesini zayıflatmaya yönelik saldırıların sürdüğü iddia edilen açıklamada, bu kapsamda üretim, geliştirme ve araştırma kapasitesini zayıflatmak için bu alanda faaliyet gösteren tesislerin sistematik olarak hedef alındığı kaydedildi.
Açıklamada, Tahran yönetiminin başta balistik füzeler, insansız hava araçları, hava savunma sistemleri, uydular, deniz silahları olmak üzere çeşitli silah sistemlerinin üretimi ve araştırması konusunda kapsamlı bir ağ geliştirdiği ileri sürülerek, şimdiye kadar bu tesislerden 1000'den fazlasının hedef alındığı savunuldu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta Tahran'a istihbarat konusunda yardım etmediklerini bildirdi.
Lavrov, bir Fransız televizyon kanalına verdiği röportajda, ABD ve İsrail'in saldırıları karşısında Rusya'nın İran'a yardım ettiği yönündeki iddialara açıklık getirdi. İran'ın imzalanan bir devletler arası anlaşma ile Rusya'nın stratejik ortağı olduğunu hatırlatan Lavrov, saldırılar karşısında İran'ı savunmaktan ziyade uluslararası hukuku savunduklarına dikkati çekti. ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası hukukla ilgilenmediğini, kendi ahlaki ilkeleri ve içgüdüleriyle hareket edeceğini söylemesinin tasvip edilemeyeceğini dile getiren Lavrov, "Rusya, Basra Körfezi ve genel olarak Orta Doğu bölgesindeki tüm sorunları çözmek için diyalog kurulması arzusunu Amerikalılara defalarca iletti. ABD ve müttefikleri oradaki devam eden süreçlere her müdahale ettiklerinde durum giderek daha da vahim hale geliyor." diye konuştu. Müzakereler devam ederken ABD'nin İran'a saldırı başlattığını anımsatan Lavrov, bunun siyasi ve diplomatik süreci yöneten "Amerikalı müzakereciler hakkında soru işareti" doğurmaktan başka bir işe yaramayacağı değerlendirmesinde bulundu. Lavrov, ABD yönetiminin İran lideri ve diğer yöneticileri soğukkanlılıkla öldürmesinden "küstahça ve gururla" bahsetmesinin alaycılıktan başka bir şey olmadığını vurguladı. Bakan Lavrov, hem İran'ın hem de bölgedeki tüm ülkelerin, özellikle de ABD ve İsrail'in başlattığı saldırganlıktan mustarip olan Körfez ülkelerinin çıkarlarını savunduklarını söyledi.
"İRAN'A BELİRLİ TÜRDE ASKERİ ÜRÜNLER TEDARİK ETTİK"
Rusya'nın İran ile yakın ilişkileri olduğunu yineleyen Lavrov, iki ülke arasında askeri ve teknik işbirliği konusunda bir anlaşmanın varlığını hatırlattı. Lavrov, "İran'a belirli türde askeri ürünler tedarik ettik ancak İran'a istihbarat konusunda yardım ettiğimiz suçlamasını kabul edemeyiz." dedi. Orta Doğu'daki Amerikan askeri üslerinin koordinatlarının yaygın olarak bilindiğini dile getiren Lavrov, "Bu gizlenmiyor. Kamuoyuna açık bir bilgi. İran'ın onlara saldırmasına şaşırmadım." ifadelerini kullandı. Bölgedeki ABD askeri üslerinin istihbarat ve uydu verilerini toplamak ve iletmek için kullanıldığını aktaran Lavrov, "Amerikalıların birliklerinin çoğunu bu üslerden tahliye etmeleri boşuna değildi. Bu da ne olacağını bildiklerini gösteriyor. Saldırganlığı başlatarak Arap müttefiklerine ihanet ettiler ve onları hayal kırıklığına uğrattılar." şeklinde konuştu.
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'in toprak ve hava sahalarını ABD ve İsrail'in saldırılarında kullandırdıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.
Tesnim Haber Ajansı'na göre, İravani, BM Genel Sekreterliği ve Güvenlik Konseyi Başkanlığına BAE, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt için ayrı ayrı mektup gönderdi.
Mektuplarda, İran Silahlı Kuvvetleri'nin izleme ve değerlendirmelerine dayanarak, "ABD ve İsrail'in BAE, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'in toprak ve hava sahasını yasa dışı askeri operasyonlar için kullanmaya devam ettiklerinin tespit edildiği" belirtildi.
Söz konusu ülkelerden yapılan saldırılara ilişkin dokümanın sunulduğu mektuplarda, bu ülkelerin iyi komşuluk ilkesine riayet ederek topraklarının İran aleyhine kullanılmasını önlemeleri talep edildi.
Mektuplarda, komşu ülkelerin egemenliğine saygı ilkesini korumakla birlikte İran'ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve siyasi bağımsızlığını savunmak amacıyla meşru müdafaa hakkı dahil olmak üzere tüm tedbirleri alma hakkının saklı tutulduğu kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran’a yönelik saldırıların 6 Nisan tarihine kadar durdurulduğunu duyurdu. Trump yaptığı açıklamada, “İran Hükümeti'nin talebi üzerine, bu açıklamayı, enerji santrali yıkım sürecini 10 gün süreyle, 6 Nisan 2026 Pazartesi günü Doğu Saatiyle 20:00'ye kadar durdurduğumu bildirmek için kullanıyorum. Görüşmeler devam ediyor ve sahte haber medyası ve diğerlerinin aksine yaptığı hatalı açıklamalara rağmen, görüşmeler çok iyi gidiyor.” İfadelerine yer verildi.