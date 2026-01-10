Suriye ordusu terör mevzilerini vuruyor! Resmi açıklama geldi: Yüzde 90 kontrol sağlandı

TRUMP'TAN SURİYE AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, Suriye'deki olayların durdurulmasını istediğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin barış içinde olmasını istediklerini ifade ederek, "Suriye'nin başarılı olmasını istiyoruz, şu ana kadar başarılı olduklarını düşünüyorum, ancak bu yeni durum ortaya çıktı ve bunun durdurulmasını istiyoruz." dedi.