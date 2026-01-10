Haberler Yaşam Haberleri Suriye ordusu terör mevzilerini vuruyor! Resmi açıklama geldi: Yüzde 90 kontrol sağlandı
Giriş Tarihi: 10.01.2026 08:05 Son Güncelleme: 10.01.2026 08:10

Suriye ordusu terör mevzilerini vuruyor! Resmi açıklama geldi: Yüzde 90 kontrol sağlandı

Son dakika haberleri... Terör örgütü YPG/SDG ile Suriye ordusu arasında yaşanan çatışmalar artarak devam ediyor. Suriye ordusunun, Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ını terör örgütü YPG/SDG unsurlarından temizlediği bildirildi. Öte yandan, Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye karşı operasyon yürüttüğü Halep kentinin Şeyh Maksud Mahallesi’nden patlama sesleri geldiği bildirildi.

Suriye ordusu terör mevzilerini vuruyor! Resmi açıklama geldi: Yüzde 90 kontrol sağlandı
Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'nı ihlal ederek Halep'te başlattığı saldırılara karşılık Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerine nokta operasyonlar düzenliyor.

Örgütün 6 Ocak'tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 9 sivil hayatını kaybederken, çoğu sivil 55 kişi yaralandı. Şiddetli çatışmalar nedeniyle Halep genelinde şimdiye kadar 142 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. İşte bölgede yaşanan gelişmeler...

08:06

PATLAMA SESLERİ GELDİ

Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye karşı operasyon yürüttüğü Halep kentinin Şeyh Maksud Mahallesi’nden patlama sesleri geldiği bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, mahalleden aralıklarla şiddetli patlama sesleri duyuluyor.

Patlamaların, terör örgütünün yerleştirdiği tuzaklı bombaların imhası ya da çatışmalar nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor.

Suriye haber ajansı SANA’nın ordu yetkililerine dayandırdığı haberinde, Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ının terör unsurlarından temizlendiği belirtilmişti.

Suriye Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da teröristlerin önündeki tek seçeneğin en yakın askeri noktaya gelerek silahlarıyla birlikte teslim olmak olduğu ifade edilmişti.

05:05

Suriye resmi ajansı SANA: Ordu, Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ında kontrolü sağladı

Suriye ordusunun, Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ını terör örgütü YPG/SDG unsurlarından temizlediği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın ordu yetkililerine dayandırdığı haberde, Halep'te terör örgütüne yönelik devam eden operasyona dikkat çekildi.

Haberde, "Suriye Arap Ordusu, Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ından fazlasında tarama işlemlerini tamamladı." ifadeleri yer aldı.

03:23

"Halep'in Şeyh Maksud Mahallesinin üçte ikisinde kontrolü sağladı"

Suriye ordusunun, Halep kentinde terör örgütü YPG/SDG'ye karşı yürüttüğü operasyon kapsamında Şeyh Maksud Mahallesi'nin üçte ikisinde tarama işlemlerini tamamladığı belirtildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin ordu kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Halep'teki operasyon, terör örgütü YPG/SDG'nin sivilleri canlı kalkan olarak kullanması ve unsurlarını vatandaşların evlerinde konuşlandırması nedeniyle zorluklarla sürdürülüyor.

Suriye ordusu, Şeyh Maksud Mahallesi'nin sokaklarında onlarca mayını temizleyerek, mahallenin üçte ikisinde kontrolü sağladı.

Operasyon sırasında terör örgütü YPG/SDG'ye bağlı bazı kişiler gözaltına alınırken, ağır ve orta çaplı silahlar, çok miktarda mühimmat, hafif silahlar ve patlayıcı düzenekler ele geçirildi.

Ordu, tarama işlemlerinin tamamlanmasının ardından iç güvenlik güçlerinin mahalleye gireceğini açıkladı.

01:42

"TERÖR ÖRGÜTÜ YPG SİVİLLERİ CANLI KALKAN OLARAK KULLANIYOR"

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep kentinin Şeyh Maksud Mahallesi'nde terör örgütü YPG/SDG'nin sivilleri canlı kalkan olarak kullanması nedeniyle operasyonların "yavaş ve dikkatli" sürdürüldüğünü açıkladı.

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde yürütülen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

Terör örgütü YPG/SDG'nin sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı belirtilen açıklamada, bu nedenle Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların, mahalle sakinlerinin zarar görmemesi için "yavaş ve son derece dikkatli şekilde" sürdüğü duyuruldu.

00:02

TRUMP'TAN SURİYE AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, Suriye'deki olayların durdurulmasını istediğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin barış içinde olmasını istediklerini ifade ederek, "Suriye'nin başarılı olmasını istiyoruz, şu ana kadar başarılı olduklarını düşünüyorum, ancak bu yeni durum ortaya çıktı ve bunun durdurulmasını istiyoruz." dedi.

