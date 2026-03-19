Tansiyon zirvede: İran, Suudi Arabistan ve Katar’da petrol rafinerilerini vurdu

İsrail basını: Tel Aviv yönetimi, Hürmüz Boğazı'nın kontrolü için ABD'ye istihbarat desteği sağlayacak

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin, İran'ın ABD-İsrail saldırıları nedeniyle abluka uyguladığı Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün sağlanması için düzenleneceği ileri sürülen operasyonda ABD ve Körfez ülkelerine istihbarat desteği sağlayacağını aktardı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Tel Aviv yönetiminin değerlendirmesine göre ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçirmeye hazırlandığı kaydedildi.

İran'ın stratejik ticaret yolu üzerindeki ablukasını sona erdirmeyi amaçlayan ABD'nin askeri operasyon hazırlıkları kapsamında Japonya merkezli USS Tripoli ve ona bağlı Deniz Piyadeleri birliği de dahil olmak üzere bölgeye askeri yığınağını artırdığına dikkat çekilen habere göre, İsrail de saldırılara katılmaya hazırlanıyor.

İsrailli bir kaynak, saldırının birkaç hafta süreceği tahmininde bulunurken İsrail'in ilk etapta ABD güçlerine ve Körfez ülkelerine istihbarat desteği sağlayacağını söyledi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı askeri saldırılar ve İran'ın misilleme saldırıları sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nın bu ülkelerle bağlantılı gemilere fiilen kapalı olduğunu bildirmişti.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutacağına yönelik açıklamaları, global piyasalara olumsuz yansımıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı kullanan ülkeleri "boğazın açılması için" desteğe çağırmıştı.