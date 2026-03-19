Tansiyon zirvede: İran, Suudi Arabistan ve Katar’da petrol rafinerilerini vurdu

Son dakika haberi... İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. Katar, dün füzelerle vurulan ve sıvılaştırılmış gaz tesislerini barındıran Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ne İran tarafından yeniden saldırı düzenlendiğini ve yangın çıktığını açıkladı
İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin, İran'ın ABD-İsrail saldırıları nedeniyle abluka uyguladığı Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün sağlanması için düzenleneceği ileri sürülen operasyonda ABD ve Körfez ülkelerine istihbarat desteği sağlayacağını aktardı.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Tel Aviv yönetiminin değerlendirmesine göre ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçirmeye hazırlandığı kaydedildi.
İran'ın stratejik ticaret yolu üzerindeki ablukasını sona erdirmeyi amaçlayan ABD'nin askeri operasyon hazırlıkları kapsamında Japonya merkezli USS Tripoli ve ona bağlı Deniz Piyadeleri birliği de dahil olmak üzere bölgeye askeri yığınağını artırdığına dikkat çekilen habere göre, İsrail de saldırılara katılmaya hazırlanıyor.
İsrailli bir kaynak, saldırının birkaç hafta süreceği tahmininde bulunurken İsrail'in ilk etapta ABD güçlerine ve Körfez ülkelerine istihbarat desteği sağlayacağını söyledi.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı askeri saldırılar ve İran'ın misilleme saldırıları sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nın bu ülkelerle bağlantılı gemilere fiilen kapalı olduğunu bildirmişti.
İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutacağına yönelik açıklamaları, global piyasalara olumsuz yansımıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı kullanan ülkeleri "boğazın açılması için" desteğe çağırmıştı.
ABD ile İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran ve Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyini füze ve roketlerle hedef aldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiği, hava savunma sistemlerinin İran füzesini önlemeye çalıştığı ve halkın korunaklı alanlarda bulunması gerektiği bildirildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan İsrail'e yaklaşık yarım saat arayla iki dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in tüm kuzey bölgelerinde sirenlerin çaldığını belirterek füzelerin açık alana düştüğünü ileri sürdü.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, ilk belirlemelere göre saldırıda isabet alan, ölen ya da yaralananın olmadığını açıkladı.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran füzesinden kısa bir süre önce de Lübnan'dan Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırının da Kiryat Şimona ve çevresindeki bazı yerleşimlerde sirenlerin çalmasına neden olduğunu aktardı.
Hizbullah'ın saldırısında da isabet ya da yaralanma vakasının tespit edilmediği bildirildi.
İsrail ordusu, tehlikenin ortadan kalktığını ve sığınaklardan çıkılabileceğini duyurdu.
Katar’dan, İran’ın Suudi Arabistan ve BAE’deki enerji tesislerine yönelik saldırılarına tepki geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tahran’ın enerji tesislerini hedef almasının şiddetle kınandığı vurgulanarak, "Bu saldırıları uluslararası hukukun açık bir ihlali ve küresel enerji güvenliği, denizcilik ve çevre için ciddi bir tehdit olarak değerlendiriyoruz" denildi. İran’ın Körfez ülkelerine yönelik misillemelerine tepki gösterilerek, "İran'ın bölgedeki ülkelere yönelik acımasız saldırıları sivilleri, sivil altyapıları ve hayati tesisleri hedef alarak tüm kırmızı çizgileri aşmıştır. Bölgenin bu haksız saldırıların sonuçlarından korunması ve bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması adına gerilimin azaltılması yönünde çalışılması gerektiğinin altını çiziyoruz" ifadelerine yer verildi. Katar’ın kardeş ülkelerle tam dayanışma içinde olduğu ve bu ülkelerin egemenliklerini, güvenliklerini ve toprak bütünlüklerini korumak için aldıkları tüm önlemleri desteklediği aktarıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri: Hava savunma sistemlerimiz İran'dan atılan füze ve İHA'ları engellemeye çalışıyor
ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki Güney Pars doğalgaz sahasını hedef alan saldırı ve İran’ın bu saldırıya karşı Katar’a yaptığı misilleme ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. İsrail’in Orta Doğu'da yaşananlara duyduğu öfke nedeniyle İran'daki Güney Pars doğalgaz sahasına saldırı düzenlediğini belirten Trump, "Saldırı, tesisin nispeten küçük bir bölümünü hedef aldı. ABD bu saldırıdan haberdar değildi ve Katar’ın da hiçbir şekilde bu saldırıyla ilgisi yoktu. Hatta böyle bir saldırının gerçekleşeceğinden haberi bile yoktu" dedi. Bu gerçeklerden haberdar olmayan İran’ın haksız ve adaletsiz bir şekilde Katar'daki bir sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisine saldırdığını söyleyen Trump, "İran bu durumda tamamen masum olan Katar'a akılsızca saldırmaya devam etmediği sürece, İsrail son derece önemli ve değerli olan Güney Pars Doğalgaz Sahası'na başka hiçbir saldırı gerçekleştirmeyecek" ifadelerini kullandı.
"Güney Pars doğalgaz sahasının tamamını vururuz"
İran’a Katar’ın enerji tesislerine yönelik saldırıları tekrarlamama uyarısı yapan Trump, "Böyle bir durum tekrarlanırsa, ABD İsrail'in yardımı ya da rızasıyla veya bu olmadan, Güney Pars doğalgaz sahasının tamamını İran'ın daha önce hiç görmediği bir güç ve şiddetle vuracak" dedi. İran'ın geleceği üzerindeki uzun vadeli etkileri nedeniyle bu düzeyde bir şiddet ve yıkıma izin vermek istemediğinin altını çizen Trump, "Ancak Katar'ın LNG tesisine tekrar saldırı düzenlenirse, bunu yapmaktan çekinmeyeceğim" uyarısında bulundu.
İran, enerji tesisine yönelik saldırıya misilleme ile yanıt vermişti
Dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen İran’daki Güney Pars doğalgaz sahası, hava saldırılarının hedefi olmuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ise, saldırılara sert tepki göstererek misilleme uyarısı yapmıştı. Gelişmelerin ardından İran'ın dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim tesisine ev sahipliği yapan Katar’daki Ras Laffan bölgesine füze saldırısı düzenlediği ve bölgede yangın çıktığı açıklanmıştı.
Katar, dün füzelerle vurulan ve ülkenin en önemli sıvılaştırılmış gaz tesislerini barındıran Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ne İran tarafından yeniden saldırı düzenlendiğini ve bölgede yangın çıktığını duyurdu.
Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ne düzenlediği saldırı hakkında bilgi verildi.
Açıklamada, Katar'ın İran’dan atılan balistik füzelerle saldırıya uğradığı ve bu saldırının Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ni hedef alarak hasara yol açtığı bildirildi.
Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da sivil savunma ekiplerinin, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangına müdahale ettiği belirtildi.
Katar'a ait ulusal enerji şirketi Katar Enerji (QatarEnergy) tarafından yapılan açıklamada ise bölgedeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerinin birçoğunun füze saldırılarına maruz kaldığı ve bu saldırılar sonucu çıkan yangınların tesislerde ciddi hasara yol açtığı kaydedildi.
Katar Enerji dün, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nin füzelerle vurulduğunu, bölgede yangın çıktığını ve büyük hasar oluştuğunu açıklamış, İçişleri Bakanlığı da kısa süre sonra yangının kontrol altına alındığını duyurmuştu.
İran İsrail’in saldırılarına misillemelerle yanıt verirken, İsrail için savaşın bilançosu ağırlaşıyor.
Magen David Adom ambulans servisinden yapılan açıklamada, İran’ın İsrail'in merkezindeki Moshav Adanim bölgesine balistik füze saldırısı düzenlediği bildirildi. Vücuduna isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle ağır yaralanan 30’lu yaşlarındaki bir yabancı işçinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği açıklandı.
İsrail basını ülkenin merkezindeki birçok bölgenin parça tesirli mühimmatların kullanıldığı İran saldırılarına hedef olduğunu duyururken, son can kaybının da bu saldırılar sonucu yaşanmış olabileceği belirtildi.
EN AZ 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İran’ın 28 Şubat’ta başlatılan saldırılara misilleme olarak İsrail’e düzenlediği saldırılarda en az 15 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bin 727 kişi yaralanmıştı.
İran devlet televizyonu: İran, Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkelerin enerji tesislerine yeni füze saldırısı başlattı.
Suudi Arabistan, son bir saat içerisinde İran’dan atılan 5 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Habşan Doğal Gaz Tesisi ile Bab Petrol Sahası'nı hedef alan füze saldırılarının engellendiğini, ancak düşen şarapnel parçaları nedeniyle doğal gaz tesisindeki faaliyetlerin durdurulduğunu bildirdi.
Abu Dabi Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Habşan Doğal Gaz Tesisi ve Bab Petrol Sahası'nı hedef alan füzelerin başarıyla imha edildiğini" belirtti.
Saldırı sonrasında "düşen şarapnel parçalarıyla ilgili olaylara müdahale edildiği" ifadesi kullanılan açıklamada, Habşan doğal gaz tesislerinin faaliyetlerinin durdurulduğu kaydedildi.
Olaylarda yaralanan olmadığı aktarıldı.
İsrail, İran'ın misillemesinde Tel Aviv'de çok katlı bir binanın hasar aldığını, başka bir bölgede yabancı bir işçinin öldüğünü duyurdu.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın son misillemesinde farklı bölgelere füze parçalarının düştüğü kaydedildi.
İran'ın çok başlıklı füzeler kullandığı saldırıda, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sekiz katlı bir binaya füze parçasının isabet ettiği, binada büyük hasar meydana geldiği bildirildi.
İran'dan gelen yoğun füze saldırısı sırasında çok başlıklı füzenin parçasının bir barakaya isabet etmesi sonucunda Sharon bölgesinde bir kişinin öldüğü aktarıldı. Ölen kişinin 30 yaşlarında yabancı bir işçi olduğu belirtildi.
İran’ın misillemesinde başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail’in merkezinde sirenlerin çaldığı, çok başlıklı füzelerin kullanıldığı saldırıda, İsrail’in orta kesimindeki Arap kasabası Jaljulia’daki bir binanın hasar gördüğü kaydedildi.
Uydu görüntüleri, Orta Doğu'da ABD ve müttefiklerine ait en az 10 radar tesisinin İran'ın misillemelerinde hedef alındığını gösterdi.
ABC News'ün, uydu görüntüleri ve teyitli videoların analizine dayandırdığı haberinde, İran ve İran destekli grupların, ABD ve müttefiklerinin erken uyarı sisteminin temelini oluşturan füze savunma altyapısını hedef aldığı belirtildi.
Haberde, mevcut görüntülerin, bölgedeki gerilimin tırmandığı 28 Şubat'tan bu yana ABD ve müttefiklerine ait en az 10 radar tesisinin Tahran yönetimine ait insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle vurulduğunu ortaya koyduğu belirtildi.
Uydu görüntülerine göre, nadir bileşenlere dayanan ve yüz milyonlarca dolara mal olan radar sistemlerinde hasar oluştuğu belirtilen haberde, verilere erişimde yaşanan kısıtlamalar nedeniyle hasarın boyutunun kesin olarak doğrulanamadığı aktarıldı.
Haberde, Orta Doğu'da ABD askerlerinin bulunduğu üslerde yer alan, aralarında lojistik yapılar, hangarlar ve yakıt depolama alanlarının da bulunduğu en az 25 noktanın vurulduğunun teyit edildiği belirtildi.
İran'ın en az 5 ülkede radar sistemlerini hedef aldığı belirtilen haberde, bunlar arasında THAAD füze savunma sistemlerini destekleyen AN/TPY-2 radar bileşenlerinin de bulunduğu kaydedildi.
Uzman görüşlerine yer verilen haberde, radar sistemlerinin devre dışı bırakılmasının füze savunma kapasitesini tamamen ortadan kaldırmasa da sistemleri "kısmen kör hale getirdiği" ve böylece erken uyarı ve müdahale kabiliyetini zayıflatabileceği ifade edildi.
Haberde ayrıca, radarların "yüksek maliyetli, hassas ve savunmasız" sistemler olduğuna dikkati çekilerek, bu tür hedeflerin İran açısından öncelikli olduğu değerlendirmesi yapıldı.
İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletine bağlı Bender Enzeli'de, gümrük genel müdürlüğü ile denizcilik kurumunun ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirildi.
Irak'ta İran'a yakın Şii milis gücü Ketaib Hizbullah, ABD Büyükelçiliğine saldırılarda tek taraflı beş günlük ateşkes açıkladı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İran'dan ateşlenen füzenin şarapneli işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde el-Halil kentindeki Beyt Ava beldesine düştü.
Filistin Kızılayı, İran füzesi parçasının Beyt Ava beldesinde bir kadın kuaförüne isabet etmesi sonucunda 3 Filistinli kadının hayatını kaybettiğini, 7'sinin yaralandığını açıkladı.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, birinin durumunun kritik olduğu aktarıldı.
İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresinde gökyüzünden patlama sesleri duyuldu
İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları tarafından Gerçek Vaat-4 operasyonlarından 63. dalgaya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Bölgedeki bazı petrol tesislerini ve ABD çıkarlarını hedef aldıkları ancak İran'ın savaşın kapsamını petrol tesislerine genişletmek istemediği, dost ve komşu ülkelerin ekonomisine zarar gelmesini arzulamadığı belirtilen açıklamada, ABD-İsrail saldırılarında ülkenin enerji altyapılarına saldırılmasıyla savaşın fiilen yeni bir aşamasına girildiği kaydedildi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD-İsrail saldırılarında ölenlerin ardından İran’da yeni bir devrim gerçekleştiğini ileri sürerek, "İran uyuyordu, siz onu uyandırdınız. Bir fırtına kopacak. Fırtına!” ifadelerini kullandı. Kalibaf, ülke yetkililerinin ABD-İsrail saldırılarına ölmesine ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundan bir açıklama yaptı. ABD-İsrail saldırılarına ölen Ali Hamaney, Ali Laricani ve Muhammed Pakpur gibi daha binlerce kişinin İran'ın içinden çıkacağını söyleyen Kalibaf, "Bu bir abartı değil, bakın bir devrim daha gerçekleşti ve sokak sokak fethetti." ifadesini kullandı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e bağlı Şaat beldesinde bir binayı bombalaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar başlatmasından bu yana ilk kez İran'ın kuzeyine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisine etkilerinin belirsiz olduğunu belirterek, yükselen enerji fiyatlarının kısa vadede enflasyonu yukarı çekeceğini ancak ekonomi üzerindeki olası etkilerin kapsamını ve süresini bilmek için henüz erken olduğunu ifade etti.