ABD ve İran’a 2 aşamalı anlaşma teklifi sunuldu: Tahran’dan yanıt geldi

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a Hürmüz Boğazı'nın açılması ile ilgili verdiği süreyi uzattı. Trump, İran'a Türkiye saati ile çarşamba günü 03.00'e kadar zaman tanıdığını açıkladı. Trump, Hürmüz'ün açılmaması durumunda İran'ın "yıkıcı sonuçlar" yaşayacağını belirtti.
İranlı üst düzey yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, “Tahran, Pakistan’ın teklifini aldı, teklif inceleniyor. Tahran, geçici ateşkes karşılığında Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmayacak ve karar vermek için belirtilen süre tarihlerini veya baskıyı kabul etmeyecek.” ifadelerini kullandı.
Reuters’a kanuşan kaynak, “İran ve ABD, çatışmaları sonlandırmak için bir plan aldı. Ateşkes sonrasında kesin anlaşmaya dair iki aşamalı bir teklif sunuldu. Çatışmaları sona erdirme planının pazartesi günü kararlaştırılması gerekiyor. Eğer kabul edilirse, plan derhal ateşkes sağlanmasına, Hürmuz Boğazı'nın yeniden açılmasına ve 15-20 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılmasına yol açacaktır. Nihai anlaşma teklifi, İran'ın nükleer silahlardan vazgeçmesini, yaptırımlardan muaf tutulmasını ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını içeriyor” ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın sivil altyapısına saldırı tehditlerini hayata geçirmesi halinde "süper savaş suçlusu" olacağını belirterek, Tahran'ın her türlü saldırıya veya tehdide "derhal ve pişman edici" karşılık vereceğini söyledi.
Garibabadi, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın İran'ın sivil altyapısına saldırı tehditleri dahil ülkeye saldırılarını değerlendirdi.
İran'ın toprak bütünlüğüne karşı güç kullanılmasının, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın açık bir ihlali ve BM Genel Kurulu'nun 3314 sayılı kararına göre saldırganlık örneği olduğunu belirten Garibabadi, "Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü Madde 8 uyarınca savaş suçu olan enerji santrallerine ve köprülerine (sivil altyapı) saldırı tehdidinde bulunmak ve 1977 Birinci Cenevre Protokolü Madde 52 uyarınca ABD Başkanı, ülkesinin en yüksek yetkilisi olarak, savaş suçları işlemekle alenen tehditte bulunmuştur. Bu eylem, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve yetkili herhangi bir ulusal mahkeme önünde bireysel cezai sorumluluğunu doğuracaktır." değerlendirmesinde bulundu.
İran'ın meşru müdafaa eylemlerine devam edeceğini vurgulayan Garibabadi, "İran, BM Şartı'nın 51. maddesine dayanarak her türlü saldırıya veya yakın tehdide kararlı, derhal ve pişmanlık edici şekilde karşılık verecektir. ABD Başkanı'nın, etkileri İran'la sınırlı kalmayacak bu tehditleri gerçekleştirmekten vazgeçmesi tavsiye edilir aksi takdirde adı tarihe süper savaş suçlusu olarak geçecektir." ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren iki insansız hava aracının (İHA) engellendiğini bildirdi. Bakanlık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ülkeye yönelik hava saldırılarına ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, son birkaç saatte ülke hava sahasına girdiği tespit edilen iki İHA'nın imha edildiği belirtildi.
İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor
İsrail basını, İran'ın Hayfa'ya dün düzenlediği füze saldırısında vurulan binanın enkazı altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.
İsrail'in Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, İran'a ait balistik füzenin isabet ettiği noktada saatler süren çalışmaların ardından 2 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtildi.
Haberlerde, enkaz altında başka kişilerin bulunabileceği yönündeki arama çalışmalarının da sürdüğü aktarıldı.
İsrail ordusu, Hayfa'ya doğrudan isabet eden ve ağır hasara yol açan füzenin önlenememesine ilişkin soruşturma başlatmıştı.
Times of Israel gazetesinin haberinde İsrail ordusunun hava savunma sistemlerini çalıştırmasına rağmen füzeyi önleme girişiminin başarısız kaldığı belirtilmişti.
İran'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan misillemesinde bir füzenin Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet etmesi sonucu biri ağır 4 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.
İsrail ordusunun, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kaldığı düşünülen 4 kişiyi bulmak için füzenin isabet ettiği bölgede çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilmişti.
ABD-İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılarda 6 çocuk hayatını kaybetti.
İran devlet televizyonu, Tahran Acil Servisi tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "Gece Tahran'da sivillere yönelik düzenlenen saldırılarda 10 yaş altı 4 kız, 2 erkek çocuğu hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.
Tahran'a bu gece düzenlenen saldırılarda, Baharistan ilçesinde 13, Şehriyar ilçesinde 6 ve kentin doğusunda 4 kişinin öldüğü belirtilmişti.
ABD-İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılarda Şehriyar ilçesinde 3'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi.
İran merkezli Öğrenci Haber Ajansına (SNN) göre, Şehriyar Kaymakam Yardımcısı Ali Rahimi konuya ilişkin bilgi verdi.
Rahimi, Şehriyar ilçesine bağlı Şahidşehr'deki bir yerleşim bölgesine düzenlenen saldırıda 3'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
İranlı yetkili, enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
kentin doğusunda 4 kişinin öldüğü belirtilmişti.
ABD-İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılarda Baharistan ilçesinde 13 kişi yaşamını yitirdi.
Fars Haber Ajansı'na göre, Baharistan Kaymakamı Abdulhamid Şerifi konuya ilişkin bilgi verdi.
Şerifi, Baharistan ilçesine bağlı Kale Mir yerleşkesinde 2 konuta düzenlenen saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
İranlı yetkili, enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in merkezinde art arda sirenlerin çaldığı bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı belirtildi.
İran'ın dakikalar içinde dalgalar halinde gelen misillemeleri sonrasında başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezinde sirenler çaldı.
Sirenlerin çaldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te, gökyüzünde patlama sesleri duyuldu.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, yaralanma ihbarı almadıklarını açıkladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü duyurdu. Görüşmenin içeriğine değinen Netanyahu, "İran’da düşen uçağın pilotunu düşman topraklarından kurtarma konusunda aldığı cesur karar ve kusursuz bir şekilde yürütülen Amerikan operasyonu nedeniyle kendisini şahsen tebrik ettim" ifadelerini kullandı. Trump’ın da İsrail’in bu operasyona verdiği destek konusundaki minnettarlığını kendisine ilettiğini kaydeden Netanyahu, "Savaş alanında ve dışında kurduğumuz işbirliğinin eşi benzeri görülmemiş bir düzeyde olmasından ve İsrail’in cesur bir Amerikan savaşçısının kurtarılmasına katkıda bulunabilmesinden büyük gurur duyuyorum" dedi.
ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
Fars Haber Ajansı, Tahran'da gece saatlerinde patlama meydana geldiğini duyurdu.
Kentin doğu, batı ve güneydoğu bölgelerinde meydana gelen patlamalarla eş zamanlı hava savunma sisteminin aktif hale geldiği kaydedildi.
İsrail, Lübnan’a yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Lübnan basınında yer alan haberlere göre; ülkenin başkenti Beyrut'un doğusundaki Ain Saadeh bölgesinde bulunan bir apartman İsrail tarafından gerçekleştirilen hava saldırısına hedef oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail ordusundan saldırının hedefine ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Saldırı nedeniyle oluşan yıkım ise kameralara yansıdı.
Kum Vali Yardımcısı Murtaza Hayderi, kent merkezinde bir sivil binanın füzeyle vurulduğunu söyledi.
Hayderi, saldırı sonrasında can kaybı veya yaralılara dair bilgi vermedi.
Kum Eyalet Valisi Ekrem Behramcu, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in, savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana Kum'a düzenlediği saldırılarda yaklaşık bin sivil binanın hasar gördüğünü, 30'u emniyet görevlisi 106 kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.
BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen balistik ve seyir füzeleri ile İHA'lara müdahale ettiği belirtildi.
Kuveyt Savunma Bakanlığı da hava savunma unsurlarının "düşman" füze ve İHA saldırılarını engellediğini bildirdi.
İki ülke savunma bakanlıkları, ülkelerinde duyulan seslerin hava savunma sistemlerinin saldırılara müdahalesi sonucu meydana geldiğini kaydetti.
Açıklamalarda, vatandaşlar ve ülkede yaşayanlardan yetkili makamlarca yayımlanan güvenlik talimatlarına uymaları istendi
İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nın özellikle ABD ve İsrail için artık eski düzene dönmeyeceğini belirtti.
Komutanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Hürmüz Boğazı artık asla eski düzene dönmeyecek, özellikle ABD ve İsrail için." ifadeleri kullanıldı.
Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin İranlı yetkililer tarafından bildirilen "Basra Körfezi için yeni düzen" taslağının operasyonel hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğu kaydedildi.
İran Meclisi'nde, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret uygulamasını öngören yasa tasarısının 31 Mart'ta Ulusal Güvenlik Komisyonundan geçtiği bildirilmişti.
Söz konusu tasarının içeriğinde, "mali düzenlemeler ve ülkenin ulusal para birimi riyal bazlı geçiş ücretinin uygulanması, ABD ve İsrail'e geçiş yasağı, İran'a karşı tek taraflı yaptırımlara katılan ülkelere yasak getirilmesi, İran'ın egemenlik rolünün ve silahlı kuvvetlerinin yetkisinin uygulanması, boğaz ve deniz taşımacılığı güvenliği, çevresel konular ve Umman ile hukuki işbirliği" konularının yer aldığı belirtilmişti.