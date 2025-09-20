CANLI | Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri son 16 turunda!

Türkiye – Hollanda maçı voleybolseverlerin gündeminde. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası 16'lı turunda Hollanda karşısına çıkacak. Tarihi mücadelede alınacak galibiyet, Türkiye'yi organizasyonda ilk kez çeyrek finale taşıyacak. Peki, Türkiye – Hollanda voleybol maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar…
Türkiye-Hollanda son 16 turu voleybol karşılaşması, 20 Eylül Cumartesi günü TSİ 10.30'da oynanacak.
Türkiye - Hollanda voleybol maçını aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/
2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım'ın kadrosunda yer alan oyunular ise şunlar:
Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija
Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan
Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
Milletler Ligi'nde bu yıl Hollanda'ya 3-1 yenilen Türkiye, aynı zamanda rakibinden rövanşı almaya çalışacak. Ay-Yıldızlılar, çeyrek finale yükselmesi halinde ise Polonya - Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Milli takım, daha önce 1956, 1966, 1998 ve 2022 yıllarında Dünya Şampiyonası'nda boy gösterdi. Türkiye, en iyi derecesini 2022 yılında elde etti.