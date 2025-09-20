CANLI | Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri son 16 turunda!

Türkiye – Hollanda maçı voleybolseverlerin gündeminde. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası 16'lı turunda Hollanda karşısına çıkacak. Tarihi mücadelede alınacak galibiyet, Türkiye'yi organizasyonda ilk kez çeyrek finale taşıyacak. Peki, Türkiye – Hollanda voleybol maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar…