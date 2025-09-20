Haberler Yaşam Haberleri CANLI | Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri son 16 turunda!
Giriş Tarihi: 20.9.2025 07:15

Dünya Şampiyonası heyecanı devam ederken A Milli Erkek Voleybol Takımı kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. 16’lı turda Hollanda ile kozlarını paylaşacak olan Filenin Efeleri, kazanması halinde ilk kez çeyrek final bileti alarak tarihe geçecek. Türkiye – Hollanda voleybol maçı öncesi maçın tarihi, başlama saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI | Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri son 16 turunda!

Türkiye – Hollanda maçı voleybolseverlerin gündeminde. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası 16'lı turunda Hollanda karşısına çıkacak. Tarihi mücadelede alınacak galibiyet, Türkiye'yi organizasyonda ilk kez çeyrek finale taşıyacak. Peki, Türkiye – Hollanda voleybol maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar…

HOLLANDA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Hollanda son 16 turu voleybol karşılaşması, 20 Eylül Cumartesi günü TSİ 10.30'da oynanacak.

HOLLANDA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

HOLLANDA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE!

Türkiye - Hollanda voleybol maçını aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

A MİLLİ TAKIM KADROSU

2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım'ın kadrosunda yer alan oyunular ise şunlar:

Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

MİLLETLER LİGİ'NDE YENİLMİŞTİK!

Milletler Ligi'nde bu yıl Hollanda'ya 3-1 yenilen Türkiye, aynı zamanda rakibinden rövanşı almaya çalışacak. Ay-Yıldızlılar, çeyrek finale yükselmesi halinde ise Polonya - Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Milli takım, daha önce 1956, 1966, 1998 ve 2022 yıllarında Dünya Şampiyonası'nda boy gösterdi. Türkiye, en iyi derecesini 2022 yılında elde etti.

CANLI | Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri son 16 turunda!
