CANLI | Türkiye - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Dev Adam yarı final maç günü!

12 Dev Adam, 24 yıl sonra final biletini almak istiyor. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği yarı final mücadelesinde 12 Dev Adam, Yunanistan karşısında parkede olacak. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen Türkiye - Yunanistan maçının detayları araştırılıyor. Peki, Türkiye - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?