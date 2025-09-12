CANLI | Türkiye - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Dev Adam yarı final maç günü!

12 Dev Adam, 24 yıl sonra final biletini almak istiyor. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği yarı final mücadelesinde 12 Dev Adam, Yunanistan karşısında parkede olacak. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen Türkiye - Yunanistan maçının detayları araştırılıyor. Peki, Türkiye - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Takım, Yunanistan'ı mağlup etmesi durumunda Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra final bileti alacak.
Ay-yıldızlı takım, son olarak ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de finale yükselmişti. Şampiyonluk maçında Yugoslavya ile karşılaşan milliler, sahadan 78-69 mağlup ayrılarak ikincilikle yetinmişti.
Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
A Milli Takım'da kaptan Cedi Osman'ın Yunanistan maçı öncesinde sakatlığı bulunuyor.
Polonya ile oynanan çeyrek final müsabakasında sakatlanan Cedi, ilk antrenmanda yer almadı.
Bacağında kemik ödemi tespit edilen 30 yaşındaki basketbolcuya, yarı final müsabakasına yetiştirilmesi için sağlık ekibi tarafından yoğun bir tedavi uygulandığı öğrenildi.
Cedi Osman'ın Yunanistan karşısında oynayıp oynamayacağı maç öncesinde netlik kazanacak.
A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan ile resmi maçlarda 15. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında oynanan 14 müsabakanın 3'ünü Türkiye, 11'ini Yunanistan kazandı.
Milliler, EuroBasket'te ise Yunanistan ile 8 maç oynadı. Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 6 yenilgi yaşadı.