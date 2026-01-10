Haberler Yaşam Haberleri CANLI YAYIN | Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Finali Başladı! ATV Şifresiz İzleme Ekranı Burada!
Giriş Tarihi: 10.01.2026 19:21

CANLI YAYIN | Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Finali Başladı! ATV Şifresiz İzleme Ekranı Burada!

Futbol dünyasında nefesler tutuldu, dev derbi başladı! Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa şampiyonluğu için İstanbul'da sahada. Mücadele tüm heyecanıyla sürerken, binlerce taraftar "ATV canlı izle Galatasaray-Fenerbahçe" aramasıyla maçı şifresiz takip etmenin yolunu arıyor. İşte ATV canlı yayın linki, derbinin canlı yayını ve Süper Kupa finalinden en sıcak gelişmeler!

Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından biri olan Süper Kupa Finali, bugün (10 Ocak 2026) saat 18:45 itibarıyla başladı ve şu an kıran kırana bir mücadeleye sahne oluyor. Galatasaray'ın hücum hattındaki baskısı ve Fenerbahçe'nin disiplinli savunmasıyla başlayan maçta ilk dakikalardan itibaren tempo oldukça yüksek. ATV ekranlarından şifresiz ve HD kalitesinde yayınlanan bu tarihi karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler için canlı izleme bağlantısı ve anlık durum.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE (ATV YAYIN EKRANI)

Maçın devam ettiği şu dakikalarda canlı yayına ulaşmak için:

ATV CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Mario Lemina.

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Anthony Musaba, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran.

