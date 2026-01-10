CANLI YAYIN | Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Finali Başladı! ATV Şifresiz İzleme Ekranı Burada!

Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından biri olan Süper Kupa Finali, bugün (10 Ocak 2026) saat 18:45 itibarıyla başladı ve şu an kıran kırana bir mücadeleye sahne oluyor. Galatasaray'ın hücum hattındaki baskısı ve Fenerbahçe'nin disiplinli savunmasıyla başlayan maçta ilk dakikalardan itibaren tempo oldukça yüksek. ATV ekranlarından şifresiz ve HD kalitesinde yayınlanan bu tarihi karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler için canlı izleme bağlantısı ve anlık durum.