CANLI YAYIN | Galatasaray - Liverpool maçı TRT 1 canlı izle şifresiz - 10 Mart 2026

Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm Türkiye'yi ekran başına kilitliyor. Galatasaray, zorlu Juventus eşleşmesini geçerek adını yazdırdığı son 16 turunda İngiliz ekibi Liverpool karşısında avantajlı bir skor arıyor. 10 Mart Salı akşamı saat 20.45'te başlayacak olan müsabaka, TRT 1 ve dijital platform Tabii üzerinden naklen yayınlanarak taraftarlarla buluşacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta.
Temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu ilk ayağında 10 Mart 2026 Salı günü Liverpool'u konuk ediyor. İstanbul Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak olan dev karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Zorlu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
Galatasaray - Liverpool maçını uydu üzerinden şifresiz izlemek isteyenler TRT 1 frekanslarını kontrol ediyor:
TRT 1 HD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.958
Polarizasyon: V
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
TRT 1 SD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.096
Polarizasyon: H
Sembol Oranı: 30000
FEC: 5/6
Temsilcimiz, bu akşam taraftarı önünde alacağı galibiyet veya gollü beraberlikle Anfield Road'daki rövanş öncesi avantaj yakalamayı hedefliyor. Deplasman golü kuralının uygulanmadığı yeni formatta, Galatasaray'ın her türlü galibiyeti İngiltere'ye büyük bir moralle gitmesini sağlayacak.
Bu dev eşleşmenin rövanşı ise 18 Mart Çarşamba gecesi Liverpool'un ev sahipliğinde oynanacak. Turu geçen taraf, Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına adını yazdıracak.
Galatasaray, bu turu geçmesi durumunda PSG - Chelsea eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.