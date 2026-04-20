Canlı yayında bıçaklamıştı: Fenomen Karagül tutuklandı!

Bursa'da, 'Karagül' lakaplı sosyal medya fenomeni M.C., sokakta karşılaşıp, tartıştığı kadını bıçakla kulağından yaraladı. M.C., o anları da açtığı canlı yayında yayınladı.
Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sanal medya uygulamasında 'Karagül' adıyla bilinen M.C., sokakta yürürken hesabından canlı yayın açtı. M.C., bu sırada yanına gelen bir kadınla tartıştı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde gözaltına alınan, polis aracında da canlı yayın açan M.C.'nin elindeki kan dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TUTUKLANDI
Bursa'da sanal medyada canlı yayın yaptığı sırada tartıştığı G.Ö.'yü bıçakla kulağı, yüzü ve göğsünden yaralayan Merve A., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Merve A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
DAHA ÖNCE ÇOCUKLARINA ŞİDDET UYGULAMIŞTI!
"Karagül" takma ismiyle daha önce de İnstagram hesabından canlı yayınlar yapan Merve C, 3 çocuğuyla birlikte açtığı yayında çocuklarına şiddet uygulamış ve bir çocuğunu banyoya kilitlemişti.
Yayından sonra harekete geçen ekipler, Merve C.'yi gözaltına alırken, 3 çocuk ise Devlet koruması altına alınmıştı. Merve C.'nin İnstagram hesabına ise Türkiye'den erişim engeli getirilmişti.Öte yandan Merve C. gözaltına alındığı polis aracında da canlı açmaya çalıştı.