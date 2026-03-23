Cansız bedeni ırmakta bulundu

Giriş Tarihi: 23.03.2026 15:44

Antalya’nın Manavgat ilçesinde İngilizce öğretmeni Rümeysa Güven’in (29) ırmakta cansız bedeni bulundu.

Manavgat Irmağı'nda sabah saatlerinde su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Gelen Sahil Güvenlik ekibi tarafından sudan çıkarılan cesedin, İngilizce öğretmeni Rümeysa Güven'e ait olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Güven'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bölgeyi gören kamera kayıtları incelemeye alındı.

ANNESİ VE İKİ KIZ KARDEŞİ İLE BİRLİKTE YAŞIYORMUŞ

Annesi ve 2 kız kardeşiyle birlikte yaşadığı öğrenilen Rümeysa Güven'in sabah saat 06.00 sıralarında yürüyüş yapmak için evlerinden ayrıldığı, saat 09.00 da ailesi tarafından Cumhuriyet Polis Karakoluna kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Kayıp başvurusunun ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerince Manavgat ırmağı yakınlarında arama yapılırken acı haber gelmesi annesi ve kız kardeşlerini gözyaşına boğdu.

