Cansız bedeni ırmakta bulunmuştu... 85 yaşındaki Türkan Yener’in ölümünde yeni gelişme

Giriş Tarihi: 21.05.2026 14:24

Samsun Canik'te 85 yaşındaki Türkan Yener'in Mert Irmağı’nda cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz kadının ölümüyle ilgili yapılan incelemede yeni detaylara ulaşıldı.

Canik ilçesi Kaleboğazı Mahallesi'nde 17 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında ailesi jandarmayı arayıp Türkan Yener'in kaybolduğunu bildirdi. Bunun üzerine Jandarma, AFAD ve NEZİR ekipleri, Yener'in bulunması için çalışma başlattı.

Aramalar sürerken, dün saat 10.00 sıralarında Mert Irmağı'nda bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendirip, bölgeye giden ekipler, 4 saatlik çalışmayla cesedi çıkardı. Yapılan incelemede cesedin Türken Yener'e ait olduğu tespit edildi. Yener'in cansız bedeni, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Jandarma yaptığı incelemelerde, Yener'in ölümüne dair şüpheli bir durum olmadığı, ayağının çalılıklara takılıp ırmağa düştüğü üzerinde durulduğu bildirildi.

