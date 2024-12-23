Haberler Yaşam Haberleri Cansız bedeni sokak ortasında bulunmuştu! Kahreden gerçek ortaya çıktı: Arkadaşı tarafından...
Giriş Tarihi: 23.12.2024 17:20

Cansız bedeni sokak ortasında bulunmuştu! Kahreden gerçek ortaya çıktı: Arkadaşı tarafından...

Tokat'ta 18 yaşındaki Ozan Karaca’nın metruk bir evin önünde cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Karaca’nın birlikte alkol aldığı arkadaşı D.A. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

DHA
Cansız bedeni sokak ortasında bulunmuştu! Kahreden gerçek ortaya çıktı: Arkadaşı tarafından...

Tokat'ın Turhal ilçesi Çevlikler Mahallesi'nde, metruk bir evin önünde, sabah saatlerinde erkek cesedi bulundu. Mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı araştırmada, cesedin Ozan Karaca'ya ait olduğu ve bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Ozan Karaca'nın arkadaşı D.A.'yı gözaltına aldı. D.A. ifadesinde birlikte içki içerken Ozan Karaca'nın kendisine küfrettiğini, acıkan tartışmada da bıçakladığını söyledi. Ozan Karaca'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cansız bedeni sokak ortasında bulunmuştu! Kahreden gerçek ortaya çıktı: Arkadaşı tarafından...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA