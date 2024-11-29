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Giriş Tarihi: 29.11.2024 12:23 Son Güncelleme: 29.11.2024 13:14

Cantürk Alagöz’ün desteğiyle hayata tutundu

Iğdır’ın Enginalan Köyü’nde kalp rahatsızlığı nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen 68 yaşındaki Hüseyin Kalem, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün desteğiyle yeniden sağlığına kavuşmaya başladı.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Cantürk Alagöz’ün desteğiyle hayata tutundu

Iğdır'ın merkezine bağlı Enginalan Köyü'nde yaşayan Hüseyin Kalem, kalp yetmezliği ve kalp büyümesi rahatsızlıkları nedeniyle vücudunda yaralar oluşarak yatağa bağımlı hale geldi. Durumunu köy ziyareti sırasında öğrenen AK Parti Iğdır Milletvekili ve Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz, Kalem'in tedavisini üstlenerek sağlık mücadelesine destek oldu.

Cantürk Alagöz, Kalem'in durumunun ciddiyetini fark ettikten sonra onu Ankara'daki hastanelere götürerek tedavi sürecini başlattı. Hüseyin Kalem, rahatsızlığı nedeniyle adeta hayata küsmüş olduğunu belirterek, "Milletvekili Cantürk Alagöz'e çok teşekkür ederim. Önce geldi, beni hastanede ziyaret etti ve durumuma duyarsız kalmayarak tedavimi başlattı. İlk olarak Ankara Lokman Hekim Hastanesi'nde 10 gün tedavi gördüm, ama iyileşmedim. Geçtiğimiz ekim ayında ise tekrar beni ziyaret etti. O zaman ölüm döşeğindeydim, tekrar Ankara'ya götürdü ve İbni Sinan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavilerime devam etti. Burada yapılan tedavilerin ardından iyileşmeye başladım. Şu an Iğdır'da kalp ile ilgili tedavim devam ediyor" şeklinde konuştu.

Hüseyin Kalem'in tedavi sürecinde gösterdiği azim ve Cantürk Alagöz'ün desteği sayesinde, Kalem yeniden hayata tutundu.

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Cantürk Alagöz’ün desteğiyle hayata tutundu
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