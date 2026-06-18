Çapa motoru faciası can aldı!

Olay, 9 Haziran tarihinde Karakeçili ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. H.A. (63), bahçede çapa motoruyla çalıştığı sırada eşi Semanur Arslan (69), sağ ayağını makineye kaptırarak çapa motorunun altında kaldı. Ağır yaralanan kadın için çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Semanur Arslan, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 9 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. Karakeçili'de büyük üzüntüye neden olan olayda hayatını kaybeden Semanur Arslan'ın cenazesinin, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karakeçili Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör