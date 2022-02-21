Çaresiz baba umutla kızını bekliyor

JAPON piyanist Hiroko Nagai ile evlenen elektronik mühendisi Özgür Çalık, bu evlilikten dünyaya gelen kızı için hukuk mücadelesini bırakmıyor. Kızı Asya Sakura Çalık'ın 2017'de henüz 3 aylıkken Japonya'daki dedesini ziyaret etme bahanesiyle kaçırıldığını iddia eden Çalık, bu süreçte kızından 11 ay ayrı kaldı. Hiroko Çalık'ın 30 bin dolar karşılığı dönmesiyle baba yargıya başvururken, mahkeme çocuk için "yurtdışına çıkış yasağı tedbiri" koydu. Tarafların karşılıklı boşanma davası açtığı Türkiye'de dava sürerken geçen yıl ağustosta Özgür Çalık, 5 yaşındaki kızının vücudunda darp izlerine rastladı. Kızı iddiaya göre, "Annem ve anneannem beni dövdü" dedi. Darp raporu alan Çalık, eşi Hiroko Nagai ile annesi Kyoko Nagai'yi savcılığa şikâyet etti. İfadesi alınan küçük kız annesiyle değil babasıyla yaşamak istediğini söyledi. Savcılık, anne ve anneanne hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Babası ile birlikte yaşayan minik kız belirli günlerde annesiyle görüşüyordu. İddiaya göre Hiroko Nagai, 30 Ocak'ta kızını aldı ve bir daha getirmedi. Kızı için endişelenen Çalık, Nagai'den şikâyetçi oldu. Çaresiz baba ise kızından bir haber bekliyor.