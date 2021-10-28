Caretta Caretta Tuba Hırvatistan’da

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tarafından deniz kaplumbağalarının korunması için yapılan çalışmalar kapsamında izleme cihazı aracılığıyla takip edilen Caretta Caretta Tuba, gezisini sürdürüyor. Anlık olarak takip edilen Tuba'nın taşıdığı izleme cihazı sayesinde hayvanseverler de Tuba'nın nerede olduğunu görüntülüyebiliyor.

Caretta Caretta Tuba, uydu vericisiyle birlikte geçtiğimiz yıl 28 Ağustos'ta İztuzu'ndan denize bırakılmıştı. Denize bırakıldıktan sonra uzun bir süre Rodos ve Marmaris civarında görülen Tuba, ilk kez 14 Kasım 2019'da bölgeden ayrılarak Akdeniz'de adeta keşife çıktı. Ege Denizi'nde Yunan adalarını ziyaret ederek ilerlemeye başladı. Bir aydan kısa bir sürede Yunanistan'ın güneyine ulaşan Tuba, burada birkaç gün geçirip biraz güneye ilerledi. 13 Ocak'ta Tunus Platosu adı verilen alana kadar düz bir rotayla ilerledi. Gabes Körfezine doğru ilerleyen Tuba hız kesmeye başladı ve Şubat sonunda yönünü değiştirdi. Önce kuzeye, sonra geldiği yönün tam tersi istikamette ilerlemeye başlayan Tuba, Mayıs gelene kadar Malta Adasının güneyinde açık denizde kaldı.

EN KUZEY NOKTADA

İzleme cihazıyla takip edilen Caretta Caretta Tuba, gezisine devam ediyor. Tuba, en son Hırvatistan açıklarında görüldü. Çevre ve Şehircilik Bakan Yrd. Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Tuba'nın gezisiyle ilgili son bilgileri paylaştı. Mehmet Emin Birpınar Tuba'yla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Caretta Caretta Tuba Kaplumbağa Hırvatistan'da. Bugüne kadar bilinen en kuzey noktada" ifadelerini kullandı.