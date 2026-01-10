Caretta caretta Tuba ikinci dünya turunda: 5 ayda 10 bin kilometre yol katetti!

DEKAMER'DEN AÇIKLAMA

DEKAMER'den yapılan açıklamada, "Uydu izleme çalışmaları, deniz kaplumbağalarının denizel alanları nasıl kullandığını ve hangi rotaları tercih ettiğini anlamamız için önemli veriler sunuyor. Bu veriler, deniz kaplumbağalarının yalnızca uzun mesafeli göçler yapmadığını, aynı zamanda belirli alanları tekrar tekrar kullandığını da ortaya koyuyor. Uydu takibi sayesinde bu alanları daha iyi tanıyor ve bilimsel verilerle koruma çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi.