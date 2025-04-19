Caretta carettaların yuvaları hazırlanıyor

CARETTA carettaların üreme anlarından Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesindeki İztusu kumsalında, yuvalama sezonu hazırlıkları başladı. Caretta carettaların üreme alarından Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesindeki İztusu kumsalında, yuvalama sezonu hazırlıkları baladı. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) "Her yıl olduğu gibi bu yıl da deniz kaplumbağaları, doğdukları kumsallara geri dönmeye hazırlanıyor. Biz de DEKAMER olarak her yıl olduğu gibi onların bu mucizevi yolculuğuna tanıklık etmek, yuvalarını çeşitli tehditlere karşı korunmak ve yavruların güvenle denize ulaşmasını sağlamak adına hazırlıklarımıza başladık. Bu sezonda bize eşlik edecek gönüllü arkadaşlarımızla birlikte, verimli ve başarılı bir sezonu heyecanla bekliyoruz" açıklaması yaptı.