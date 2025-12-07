Çarpıntı 13. bölüm izle! Star TV ile Çarpıntı final bölümü izle

Çarpıntı dizisi, Star TV ekranlarında yayınlanan final bölümüyle izleyicilere veda ediyor. Pazar günleri ekrana gelen yapım, 13. bölümüyle hikâyesini tamamlıyor. Dizinin son bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler "Çarpıntı final bölümü izle" aramalarını yoğunlaştırdı. İşte Çarpıntı 13. bölüm izle linki:
Star TV ekranlarında takip edilen dizinin final bölümü yayınlandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.startv.com.tr/dizi/carpinti/bolumler
Serkan, anne ve babasının boşanmasının da etkisiyle iyice kontrolden çıkar; Aslı'yı sağlık raporu ve nikâh için sıkıştırarak onu geri dönüşü zor bir yola sürükler. Aslı, Serkan'dan Aras'ı uzak tutmak için Figen'den yardım ister. Figen ise Dubai'deki şube açılışını bahane ederek Aras'ı birkaç günlüğüne şehirden göndermeye çalışır. Aslı, Aras'ın hayatını tehlikeye atmamak için kendi duygularıyla büyük bir savaş vermektedir. Öte yandan, Aras ve Aslı'nın yerini Halit'e verenin Reyhan olduğunu öğrenen Hülya, bu bilgiyi güçlü bir koza dönüştürür. Aslı'nın da gerçeği öğrendikten sonra Reyhan'la arasındaki bağda geri dönülmez bir kırılma yaşanır.
Aslı, Reyhan'ı bencillikle suçlayarak artık onunla yaşamak istemediğini söyler; evi terk eder ve annesi Hülya'nın evine geri döner. Reyhan'ın çöküşü, Hülya'nın zafer hissi ve Serkan'la yaklaşan nikâh ihtimali; hem Alkanlar hem de Hülya cephesi için çok daha büyük bir krizin kapısını aralar.