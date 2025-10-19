Çarşafla alay eden ODTÜ öğrencisi gözaltına alındı

Ankara metrosunda siyah çarşafla gezen ve gözaltına alınan kişinin, aynı gün bir eğlence mekânında çarşaf giyerek sahneye çıkan ODTÜ öğrencisi Ulaş Can Güleç olduğu ortaya çıktı.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

17 Ekim cuma günü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Sıhhiye–Çayyolu metrosunda siyah çarşaf giymiş bir erkek yolcunun bulunduğu bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kameralarından şahsın kimliğini belirledi. Yapılan incelemelerde söz konusu kişinin 21 yaşındaki ODTÜ Fizik Bölümü öğrencisi Ulaş Can Güleç olduğu tespit edildi. Güleç'in aynı gün Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir mekânda düzenlenen kostüm partisinde sahneye çıkarak yine siyah çarşaf giydiği, "Ortadoğu'dan gelen gayet helal bir kadınım." ifadelerini kullandığı ve bu performansın da sosyal medyada büyük tepki çektiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Çarşaf gibi dini sembol niteliği taşıyan bir kıyafetin mizah unsuru olarak kullanılması, sosyal medyada "inançlara saygısızlık" tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Emniyet birimlerinin yaptığı değerlendirmede, Güleç'in "kamu düzenini bozabilecek provokatif eylem" gerçekleştirdiği belirtildi. Şüpheli, gözaltına alınarak ifadesi alındı. Yapılan sağlık kontrollerinde akli dengesine ilişkin inceleme başlatıldığı, olayla ilgili adli sürecin sürdüğü bildirildi.