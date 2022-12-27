Çarşambayı Sel Aldı Hikayesi Nedir? Çarşambayı Sel Aldı Türküsünün Hikayesi Gerçek Mi, Ne Zaman Yazıldı?

Çarşambayı sel aldı hikayesi nedir denildiğinde kuşkusuz herkesin aklına hüzünlü bir aşk hikayesi gelir. Ayrıca çarşambayı sel aldı türküsünün hikayesi gerçek mi sorusu da akla gelenler arasındadır. Küçük bir araştırma ile bahse konu türlü ne zaman yazıldı sorusuna da cevap bulabilirsiniz. Bu türlü ile ilgili öğrendiğiniz tüm ayrıntılar sizde hayranlık uyandıracaktır. Konu ile ilgili ayrıntılar yazımızın devamında.

Çarşambayı Sel Aldı Hikayesi Nedir?

Çarşamba, Ordu iline bağlı olan bir ilçedir. Doğal olarak bu türkü de o yöreye özgü bir eserdir. Bu bölgede bulunan Abdal Deresi'nin yakınlarında yaşayan Ahmet, yine bu bölgedeki Melek isimli bir kıza aşık olur. Melek de Ahmet'in aşkına karşılık verir ve çift sözlenirler. Ahmet, belli bir süre sonra askere gider. Kendisi askerde iken köyün ağasınınn oğlu olan Mehmet Ali Melek'e öz koyar. Melek'in Mehmet Ali'ye karşılık vermemesi üzerine Mehmet Ali adamları ile birlikte Melek'i dağa kaldırır.

Askerde iken bu durumu öğrenen Ahmet silahını aldığı gibi askerde kaçar. Dağ taş demeden Ahmet sevdiğini aramaya koyulur. Tam da bu sırada yoğun bir yağmur yağarak Çarşamba Ovası sular altında kalır. Büyük bir felaket yarattıktan sonra sel çekilir ve köylülüer köy meydanında toplanırlar. Burada bulunan kayanın üzerinde iki kişinin cesedi vardır. Bu cesetler Ahmet ve Melek'e aittir.el ele tutuşarak ölen çiftin bulunduğu yerden su fışkırdığı rivayet edilir.

Çarşambayı Sel Aldı Türküsünün Hikayesi Gerçek Mi?

Çarşambayı sel aldı türküsünün gerçek olduğu ya da olmadığı yönünde farklı rivayetler vardır. Türkünün sözleri Ahmet ve Melek'in aşkından kaynaklı olarak ortaya çıkmıştır. Cesetlerin bulunduğu kayanın olduğu yerde günümüzde bir değirmen kuulmuştur. O yöreye de "değirmenbaşı" adı verilmiştir. Ahşap olarak inşa edilen değirmende 7 taş bulunur. Yedi oluğa su veren setin üzerinde 7 kez yürümek uğurlu kabul edilir. Bu gelenek özellikle Hıdırellez döneminde yapılırdı. Söz konusu gelenek 1970 yılında değirmenin yıkılmasına kadar devam etmiştir. Bugüne kadar Zara, Yavuz Bingöl ve Orhan Hakalmaz gibi ünlü sanatçılar albümlerinde bu türküye yer vermişlerdir.

Çarşambayı sel aldı türküsünün sözleri son derece hüzünlüdür. Söz konusu türkü, Ahmet ve Melek'in aşkını anlatır. Türkü daha çok Ahmet'in dilinden söylenir gibi kaleme alınmıştır. Türkünün efsanevi söz ve müziği anonim yapıdadır. Bu nedenle kim tarafından yazıldığı bilinmemektedir.