Çarşı davasında 35 sanık ikinci kez beraat etti

Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 Beşiktaş'ta bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi'ni işgal etmeye çalışmaktan haklarında "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Şüpheliler hakkında ayrıca "Örgüt kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak, Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri taşınması ve bulundurulması, Görevi yaptırmamak için direnme, Kamu malına zarar verme" gibi suçlardan da 50 yıla kadar hapis cezaları istenmişti.

YENİDEN GÖRÜLÜYOR

Dava 29 Aralık 2015 tarihinde karara bağlanmış ancak verilen beraat kararları Yargıtay tarafından bozulmuştu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 35 sanığın yargılaması yeniden başlamıştı. Bugün görülen davaya sanık avukatları katıldı.

TÜM SANIKLAR BERAAT ETTİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaaya karşı alınan savunmaların ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, delil yetersizliği, suçun sanıklar tarafından işlendiği sabit olmaması gerekçesiyle tüm sanıkların üzerine atılı tüm suçlarından beraatlarına karar verdi.