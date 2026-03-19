Çarşı pazarda bayram bereketi

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde Hatay'da ağır hasar alan Tarihi Uzun Çarşı, aslına uygun restore ediliyor. Hatay Valiliği tarafından Tarihi Uzun Çarşı'daki 400 esnafın mağdur olmaması için geçici yerde kurulan 'Uzun Çarşı'da Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Arife gününde yaşanan yoğunluk Hataylı esnafın yüzünü güldürürken, vatandaşlar da depremden önceki neşeli ve mutlu günlerine geri döndü. Kahramanmaraş'ta da Ramazan Bayramı öncesi alışveriş hareketliliği zirveye çıktı. Vatandaşlar çarşı ve pazarlara akın ederken, esnaf artan yoğunluktan memnun olduğunu dile getirdi. Deprem sonrası kurulan konteyner çarşı, bayram alışverişinin merkezi haline geldi. Günün her saatinde yoğunluğun yaşandığı çarşıda esnafın yüzü gülüyor.