Çarşıya diye çıktı sırra kadem bastı

Özbekistan'da yaşayan 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Dilafruz Chulıeva, çalışmak için Türkiye'ye gelerek Balıkesir'in Burhaniye ilçesine yerleşti. Burada yaşlı ve hasta birine bakıcılık yapan kadın 21 Ocak günü çarşı iznine çıktıktan sonra aniden ortadan kayboldu. Chulıeva'dan haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu ve olay Özbekistan Büyükelçiliği ve Konsolosluğu'na bildirildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, 21 Ocak günü çarşı iznine çıkan 2 çocuk annesi kadının telefonunun kapandığı, son olarak yine Özbekistan vatandaşı İlyaz isimli bir kişinin yanına gittiği ve bir daha haber alınamadığı tespit edildi. İlyaz'ın alınan ifadesinde Dilafruz Chulıeva'nın yanına geldiğini ve daha sonra İstanbul'a gittiğini söylediği kaydedildi.

'CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE EDİYORUZ'

Yaklaşık 1 aydır annesinden haber alamadığını söyleyen oğlu Shohrux Turakolof, "Annem 8 ay önce çalışmak için Türkiye'ye geldi. Şimdi ise kendisine ulaşamıyorum. 21 Ocak günü akşam 20.00 sularında Edremit'ten Burhaniye'ye dönmüş. Telefonu kapalı, hiçbir iz yok. Kayıp başvurusunda bulunduk. Özbekistan Büyükelçiliği ve Konsolosluğu'nu bilgilendirdik" dedi. İstanbul Ümraniye'de bir evde öldürülüp cesedi parçalanan Özbekistanlı kadınların haberlerini okuduktan sonra annesinin de başına öyle bir olayın gelmesinden korktuğunu ifade eden Turakolof, "Haberlerde gazetelerde görüyoruz. İstanbul'daki son olaylardan sonra çok korktuk. Annem zaten şeker hastası. İlaçlarını düzenli kullanmadığında sağlık sorunu yaşıyor. Hayatından şüphe ediyorum. Lütfen onu bulun" şeklinde konuştu.