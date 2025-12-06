Haberler Yaşam Haberleri Cash Out 2 konusu ve oyuncu kadrosu: Bu akşam TV'de! Cash Out 2 filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 6.12.2025 19:46

Hollywood'un efsane isimlerinden John Travolta'nın başrolünde yer aldığı, gerilim ve aksiyon dolu soygun filmi Cash Out, devam filmiyle sinemaseverlerin karşısına televizyon ekranlarında çıkıyor. Cash Out 2 konusu, oyuncu kadrosu ve çekim tarihleri merak konusu oldu. İşte bu heyecan verici yapımın detayları:

2024 yapımı "Cash Out" filminin hemen ardından duyurulan devam filmi "Cash Out 2", yine John Travolta'nın canlandırdığı usta hırsız Mason Goddard'ın maceralarına odaklanacak. İlk filmde yüksek riskli bir soygunu gerçekleştiren Mason'ın bu kez çok daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalması bekleniyor. Aksiyon ve gerilimi birleştiren filmin oyuncu kadrosunda kimler var ve çekimleri ne zaman tamamlandı? İşte, merak edilenler:

CASH OUT 2 KONUSU

Usta bir hırsız, düşmanı sevgilisini kaçırdığında tehlikeli bir kumarhane soygunu gerçekleştirmek zorunda kalır.

Rakip suçlular ve FBI'ın takibi arasında kalan hırsız, sevgilisini kurtarmak ve büyük kazanç elde etmek için her şeyi riske atar.

CASH OUT 2 OYUNCULARI

John Travolta

Natali Yura

Kelly Greyson

Lukas Haas

Joey Shear

Quavo

Joel Cohen

Daniel Louis Rivas

Jeff Sapp

