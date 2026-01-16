SON DAKİKA... Casperlar çetesi iddianamesinde yeni detaylar! Dışlanmış çocukları para ve koruma vaadiyle kandırmışlar: Eylem karşılığı 15 bin lira...

"ÖMRÜN KISALIYOR KENDİNE YAZIK EDECEKSİN"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla ifadesi alınan kuyumcu U.D. isimli mağdur vatandaşın ifadesi ise kan dondurdu. U.D. ifadesinde şunları söyledi: "Bahçelievler'de bulunan kuyumcu dükkanımda abdest aldığım sırada, tahmini 14-15 yaşlarında lacivert giyinimli şahıs iş yerime gelerek babamın eline 'Ömrün kısalıyor. Kendine yazık edeceksin. Her köşede seni bekleyen bir abi var" şeklinde not kağıdı bırakmış gitmiş. Bu sırada bir numaradan arandım ve 'bizimle uzlaşmazsan, seni vururuz, ailen, sen, senin soyadını kim taşıyorsa hepsi ölür. Senin evini, dükkanını her şeyini biliyoruz. İstediğimiz parayı ver' diyerek şahsımı ölümle tehdit ettiler. Polis merkezinde belirtmiş olduğum numara ile aynı numaradır. Şahıs kendisini, 'Casperlar' grubu adına arıyorum. Ben Burak B.' dedi.