Haberler Yaşam Haberleri ‘Casperlar’ suç örgütüne ağır darbe! 10 şüpheliye tutuklama talebi
Giriş Tarihi: 2.03.2026 21:57

‘Casperlar’ suç örgütüne ağır darbe! 10 şüpheliye tutuklama talebi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ‘Casperlar’ suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 10 şüpheli tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
‘Casperlar’ suç örgütüne ağır darbe! 10 şüpheliye tutuklama talebi
  • ABONE OL

Başsavcılığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında; kamuoyunda "Casperlar" olarak adlandırılan yeni nesil silahlı suç örgütü üyesi üçü suça sürüklenen çocuk, toplam on şüpheli, 24.02.2026 ve 26.02.2026 tarihlerinde gerçekleştirdikleri yağma amaçlı kundaklama eylemleriyle ilgili olarak, "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Bulundurulması ve El Değiştirilmesi, Nitelikli Mala Zarar Verme, Yağma ve Silahlı Suç Örgütüne Üye Olma" suçlarından gözaltı işlemi yapılarak, ifadeleri sonrasında, tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişlerdir"

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altï¿½n Fiyatlarï¿½
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
Gï¿½mï¿½ï¿½ Fiyatlarï¿½
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Casperlar’ suç örgütüne ağır darbe! 10 şüpheliye tutuklama talebi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz