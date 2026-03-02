‘Casperlar’ suç örgütüne ağır darbe! 10 şüpheliye tutuklama talebi

Başsavcılığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında; kamuoyunda "Casperlar" olarak adlandırılan yeni nesil silahlı suç örgütü üyesi üçü suça sürüklenen çocuk, toplam on şüpheli, 24.02.2026 ve 26.02.2026 tarihlerinde gerçekleştirdikleri yağma amaçlı kundaklama eylemleriyle ilgili olarak, "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Bulundurulması ve El Değiştirilmesi, Nitelikli Mala Zarar Verme, Yağma ve Silahlı Suç Örgütüne Üye Olma" suçlarından gözaltı işlemi yapılarak, ifadeleri sonrasında, tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişlerdir"

