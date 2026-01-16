‘Casperlar’ suç örgütüne bir dava daha: Suça sürüklenen 68 çocuk hakkında dava açıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından kamuoyunda "Yeni Nesil Suç Örgütleri" olarak bilinen silahlı suç örgütlerinin hiyerarşik yapılarının ortaya çıkarılması, suç faaliyetlerinin tespiti, örgüt üyelerinin belirlenmesi ve kamu düzenini tehdit eden eylemlerin suça sürüklenen çocuklar yönünden aydınlatılması amacıyla detaylı bir soruşturma yürütüldü.

"EYLEM VE FAALİYETLER ORTAYA ÇIKARILDI"

Yürütülen soruşturma kapsamında 27 Şubat 2024 ile 29 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul Bahçelievler, Bağcılar, Beşiktaş, Beykoz, Çekmeköy, Esenler, Güngören, Kadıköy, Küçükçekmece, Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli ilçeleri ile İzmir Çeşme'de çok sayıda silahlı ve organize suç eylemine karıştığı tespit edilen, liderliğini 'Hamuş' takma isimli İsmail Atız'ın yaptığı ve kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütünde suça sürüklenen çocukların eylem ve faaliyetleri tespit edildi.

68 SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA DAVA AÇILDI

Soruşturmada örgüt faaliyeti kapsamında, 41 eyleme ilişkin 66 mağdur-müşteki ve 4 maktul yer aldı. Soruşturma kapsamında "Suç işlemek amacıyla kurulan suç örgütüne üye olma, nitelikli yağma, tasarlayarak kasten öldürme, tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşındırma veya bulundurma, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından, 18 yaşından küçük 38 suça sürüklenen çocuk hakkında tutuklama tedbiri, 19 suça sürüklenen çocuk hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı. Hazırlanan iddianamede toplam 68 kişi hakkında Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine hitaben iddianame hazırlandı.