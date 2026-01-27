’Casperler’ iddianamesinde çarpıcı detaylar: Çocukları böyle seçtiler! Dikkat çeken sosyal medya kullanımı...

BASKI VE CEBİRLE SİNDİRDİLER

Daha önce Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesinde haklarında dava açılan bu sanıkların Bahçelievler'de çocukluk arkadaşı oldukları ve aile ilişkileriyle haksız kazanç elde etmek amacıyla bir araya geldikleri anlatılan iddianamede, İsmail Atız'ın liderliği ve baskısı altında örgütün silahlandığı, baskı ve cebirle mağdurları sindirdikleri ve etki alanlarını genişlettikleri ifade edildi.

İddianamede elebaşıların edindikleri menfaatlerle güçlenerek gayri meşru faaliyet gösteren camiada söz sahibi olmaya çalıştıkları, bu amaçlar doğrultusunda İstanbul'da birçok silahlı olaya karıştıkları, iş yerleri ve kamuya açık alanlarda silah kullanmaktan çekinmedikleri, baskı altına almaya çalıştıkları kişilerin iş yerlerini kurşunladıkları tespitine yer verildi.