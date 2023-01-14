Casusluğun şifresi 1 TL’lik transfer

MİT ve İstanbul Polisi'nin geçtiğimiz haftalarda ortaklaşa düzenlediği ve ilk kez SABAH'ın duyurduğu, özel dedektiflik şirketleri ile İsrail Ulusal İstihbaratı MOSSAD arasında yapılan siyasal ve askeri casusluk faaliyetlerine ilişkin yeni detaylar çıktı.Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen operasyonda, MOSSAD ajanlarının yönlendirmesiyle Türkiye'deki Filistin uyruklu kişi, kurum ve STK'ları, özel dedektiflik faaliyeti çerçevesinde gizlice takip eden 44 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 20'si "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, özel dedektiflik yapan kişilerle İsrailli ajanların para ilişkisi deşifre oldu.Paraların banka yoluyla casusluk faaliyetinde bulunan çalışanlara ve yöneticilere ulaşmasını sağlayan MOSSAD elemanı Alperen E.'nin kurye olduğu belirlendi. Alperen E.'nin bir başka kritik isimle bağlantısı tespit edildi. Bu kişi, Gerhard Schröder ve Tony Blair'in yanı sıra Hollywood yıldızlarına koruma hizmeti veren emekli polis Mustafa S. 2004'te özel güvenlik şirketi kuran Mustafa S.'ye 2018'de 1 TL gönderen Alperen E.'nin, sonraki süreçte de her ay düzenli olarak 1 ve ya 2 lira gönderdiği, arada 100 lira transfer ettiği saptandı.Düzenli gönderilen 1 ve 2 liralardan sonra Malezya'da yaşayan dedektiflik çalışanı Nidarahayu Z. tarafından arandığı tespit edilen Mustafa S.'nin MOSSAD ile bağlantılı olarak Malezya'da 28 Eylül 2022'de Filistinli bir kişinin kaçırılmasında çete lideri olarak işi kabul ettiği belirlendi. Ödemeyi ise Alperen E.'nin yaptığı dosyaya yansıdı. Tutuklanan Mustafa S.'nin polis ifadesinde Alperen E. koruma hizmeti için paraların gönderildiğini ileri sürdü ve "Aldığım paraların karşılığında fatura kestim" dedi.