Casusluk davasında ara karar! İmamoğlu’nun tutukluluk halinin devamına hükmedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün'ün, 2019-2025 yılları arasında 'siyasal casusluk' yaptıkları iddiasıyla 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 25.Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda görülen duruşmada tutuklu sanıklar İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün hazır bulundu. Duruşmaya sanık avukatları da katılırken CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu da izleyici olarak yer aldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Merdan Yanardağ, mahkemenin hukuka ve adalete bağlı kalmasını isteyerek bir an önce davanın sonlandırılmasını talep etti. Sanık Necati Özkan savunmasında İBB'yle ve iştirak şirketleriyle ilgili hiçbir eylemde, kararda imzasının bulunmadığı belirterek, "Kendi ülkemde yasal bir partinin, bu ülkeyi kurmuş olan partinin bir adayının seçim kampanyasını yaptım ve bana 'sen casussun' diyorsunuz. İnanılmaz yani. Suçumu bileyim eğer bir suçum varsa." diye konuştu.

Sanık İmamoğlu ise savunmasında adalete, demokrasiye, Türkiye'nin güzel yarınlarına güvendiğini ve inandığını belirterek, "Yargının bu şekilde meşgul olmasını sağlayan kişilerin, çok net ifade ediyorum, imza attığı metin, bir tımarhanelik metin. Casusluk, ağır bir itham. Yani bir ülkenin güvenliğine, sırlarına, bağımsızlığına ihanet anlamına gelen bu kavramın, siyasi rekabetin ve hukuki kurguların malzemesi haline getirilmesi, yalnızca bana değil, hukuk devleti ilkesine da ağır bir haksızlıktır. Casusluk yani düşünsenize, casusluk. Casus diyenin ağzını karışlarım, alnını karışlarım. Merdan Yanardağ bu ülkenin saygın bir gazetecisidir. Necati Özkan benim kadim dostum ve danışmanımdır. Bu iki insandan casus çıkmaz. Tanıdığım kadarıyla Hüseyin Gün, devletine hizmet etmeye çalışmış casuslukla uzaktan yakından alakası olmayan, en azından belgelerde de öyle bir şey görmedim kendi ifadesi de var, bir iş insanıdır nokta. Yazık etmeyin. Ben burada vereceğiniz kararı, eğer kararda tutukluluğun devamı varsa o kararı da tanımıyorum." ifadelerini kullandı.

Casusluk faaliyetinde bulunmadığını savunan sanık Gün, "Daha fazla bu konunun derinliğine inmeyeceğim ama gerekiyorsa gizli celsede inebilirim. Sayın Savcım, bunlar çok ağır suç isnatları ve ben 369 gündür bununla boğuşuyorum. Sadece devletimi sevdim. Tek suçum sevmek." şeklinde konuştu. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı 29 Eylül tarihine erteledi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör