Casusluk suçlamasıyla yargılanıyorlardı! Karlov suikastında kritik duruşma ertelendi

19 Aralık 2016'da Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin davada, FETÖ'nün mahrem istihbarat yapılanması içerisinde yer aldıkları öne sürülen Vehbi Kürşad Akalın ve Hüseyin Kötüce hakkında daha önce "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan ise 15'er yıl hapis cezası verilmişti. Yargıtay, bu cezaları onaylarken iki sanığın ayrıca "casusluk" suçundan da cezalandırılmasına gerektiğine karar vermişti.

KARARIN ÇIKMASI BEKLENİYORDU

Olaya ilişkin açılan davanın görülmesine Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devam edildi. Ancak kararın açıklanması beklenen duruşma, sunulan mazeretler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

SAVCILIK MAKAMI O SUÇLARDAN CEZALANDIRILMALARINI İSTEMİŞTİ

Davada, savcılık makamı, Kürşad Akalın ve Hüseyin Kötüce'nin "casusluk" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti. Hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, sanıkların "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ile bu bilgileri "siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarını işledikleri ifade edilmişti.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör