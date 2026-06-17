Çanta çalıp içini boşaltan hırsızlar yakalandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kemalpaşa Mahallesi'nde 14 Haziran saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, park halindeki aracında alışveriş yapan eşini bekleyen Rumen turist Alexandru Florin Elvis'in dalgınlığından faydalanan şüpheli, arka koltukta bulunan çantayı çaldı. Çantanın içerisindeki para ve değerli eşyaları alan şüpheli, boş çantayı tekrar araca bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı, çevrede bulunan bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin park halindeki aracın arka kapısını açıp çantayı aldıktan sonra uzaklaştığını tespit etti. Yapılan araştırmada olayda kullanılan aracın sahibinin N.Ç. (22) olduğu belirlendi. Şüpheli N.Ç., 15 Haziran'da polis ekiplerince yakalandı. Gözaltındaki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.