Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Akçebük Mahallesi Sivritepe mezrasında meydana geldi. Şahin Çakar'a ait 2 katlı evin ön kısmında bulunan toprağın kayması sonucu yapının temelinde hasar oluştu. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Çatak'ta toprak kayması: 2 katlı ev hasar gördü



Jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, çevrede bulunan vatandaşlar bilgilendirildi. Oluşabilecek risklere karşı bölgeye girişler yasaklanarak çevrede güvenlik önlemleri alındı.