Haberler Yaşam Haberleri Çatalca Adliyesi'nde adli kolluk yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı
Giriş Tarihi: 21.12.2024 12:39 Son Güncelleme: 21.12.2024 12:40

Çatalca Adliyesi'nde adli kolluk yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı

Çatalca Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Tunç’un makam odasında düzenlenen Adli Kolluk Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'na, Cumhuriyet Savcıları, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Taner Çavuşoğlu, İstanbul Sahil Güvenlik Komutanı Gv.Asb.Kd.Üçvş Emre Mutlu, İlçe Emniyet Müdürü Şekip Akın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Telat Deniz, İlçe Orman İşletme Müdürü Orhan Sağlık, Gümrük müdürlüğü, emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlıklarının memurları katıldı.

Hande ERDEM Hande ERDEM
Çatalca Adliyesi’nde adli kolluk yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı

Toplantıda konuşan Başsavcı Tunç, Çatalca'nın konum olarak ormanların içinde yer aldığını, Çilingoz tabiat parkı başta olmak üzere önemli yerleşim yerlerinin bulunduğunu, Çatalca'da bulunan ormanlar ve tarım arazilerinin, geleceğimizin en önemli kaynakları olduğunun altını çizerek, "Bu alanları korumak, sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda çocuklarımıza ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur" dedi.

Tunç sözlerini şöyle sürdürdü; "Tarım arazilerinin amaç dışı kullanıma açıldığı hobi bahçeleri adı altında faaliyete geçmiştir. Bu yapılar tamamen hukuksuz ve kaçak konumdadır, 2024 yılında Cumhuriyet Başsavcılığımızca Orman Kanununa Muhalefet ve imar kirliliğine neden olma suçlarında da 885 tahkikat düzenlenip kamu davalarının açıldığı, Cumhuriyet Başsavcılığımızca düzenlenen iddianamelerin yüzde 42' sinin Orman işgali ve İmar kirliliğine neden olma suçlarından oluştuğu, açılan davalar sonucunda kaçak yapılaşmaya karşı önemli adımlar atılarak önüne geçilmesi sağlanmaktadır."

Dava açma sürecinde kaçak yapılaşmaya karşı ciddi mesafeler kat ettiklerini beyan eden Tunç; İlçemizin her köşesinde kaçak yapılaşmayı durdurmak orman işgaline son vermekte titizlikle ve etkin bir şekilde mücadele edilmesinde kararlı olduklarını belirtti.

Adli olaylarla ilgili uygulamada yaşanan sorunların çözümüne yönelik karşılıklı değerlendirmelerde bulunulduktan sonra toplantı sona erdi.

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Çatalca Adliyesi'nde adli kolluk yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı
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