Çatalca Adliyesi’nde adli kolluk yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı

Toplantıda konuşan Başsavcı Tunç, Çatalca'nın konum olarak ormanların içinde yer aldığını, Çilingoz tabiat parkı başta olmak üzere önemli yerleşim yerlerinin bulunduğunu, Çatalca'da bulunan ormanlar ve tarım arazilerinin, geleceğimizin en önemli kaynakları olduğunun altını çizerek, "Bu alanları korumak, sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda çocuklarımıza ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur" dedi.

Tunç sözlerini şöyle sürdürdü; "Tarım arazilerinin amaç dışı kullanıma açıldığı hobi bahçeleri adı altında faaliyete geçmiştir. Bu yapılar tamamen hukuksuz ve kaçak konumdadır, 2024 yılında Cumhuriyet Başsavcılığımızca Orman Kanununa Muhalefet ve imar kirliliğine neden olma suçlarında da 885 tahkikat düzenlenip kamu davalarının açıldığı, Cumhuriyet Başsavcılığımızca düzenlenen iddianamelerin yüzde 42' sinin Orman işgali ve İmar kirliliğine neden olma suçlarından oluştuğu, açılan davalar sonucunda kaçak yapılaşmaya karşı önemli adımlar atılarak önüne geçilmesi sağlanmaktadır."

Dava açma sürecinde kaçak yapılaşmaya karşı ciddi mesafeler kat ettiklerini beyan eden Tunç; İlçemizin her köşesinde kaçak yapılaşmayı durdurmak orman işgaline son vermekte titizlikle ve etkin bir şekilde mücadele edilmesinde kararlı olduklarını belirtti.

Adli olaylarla ilgili uygulamada yaşanan sorunların çözümüne yönelik karşılıklı değerlendirmelerde bulunulduktan sonra toplantı sona erdi.