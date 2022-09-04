Çatalca Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Çatalca Çadır Kamp Yerleri Çadır Kurulacak Yerler

İstanbul'a bağlı olan Çatalca ilçesinde, imkanlara yakınlığı sebebiyle en çok tercih edilen kamp bölgelerinden biridir. Hem denizi hem de ormanı ile her yıl birçok kişiyi kendine çekmektedir. İşte; Çatalca Kamp Alanları hakkında derlediğimiz bilgileri birlikte öğrenelim...

Çatalca Kamp Alanları Nerede?

Özellikle İstanbul'da yaşayanlar için kurtarıcı bir kamp alanı olan Çatalca kamp alanı, en çok kamp yapılacak alanın olduğu yerlerden biridir. Etrafta pek çok ihtiyacın karşılanabileceği yerler mevcuttur. Peki ya Çatalca kamp alanları nerelerdir? İşte Çatalca kamp alanları;

Çilingoz Tabiat Parkı Kamp Alanı

Korsan Koyu Kamp Alanı

Küçük Malatra Koyu Kamp Alanı

İnceğiz Mağaraları Piknik Alanı ve Kamp Alanı

İhsaniye Piknik Alanı ve Kamp Alanı

Yalıköy Kamping

En İyi, Denize Sıfır Çatalca Çadır Kamp Yerleri Çadır Kurulacak Yerler

İstanbul'a bağlı olan Çatalca da çadır ile kamp, karavan ile kamp, yürüyüş yolları, yaban hayatı gözlemciliği ve dalış gibi çeşitli aktiviteleri gerçekleştirebileceğiniz imkanlar bulunmaktadır. Çatalca yeşil doğası ve eşsiz manzarası ile pek çok insanın tatil planları arasında yer almaktadır. Bunlara bağlı olarak işte Çatalca kamp alanları;