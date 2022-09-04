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Giriş Tarihi: 4.9.2022 11:20 Son Güncelleme: 4.9.2022 11:20

Çatalca Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Çatalca Çadır Kamp Yerleri Çadır Kurulacak Yerler

Çatalca kamp alanları hem şehir merkezine yakınlığı hem de yemyeşil doğası ile insanların tatil rotalarını belirlemelerinde yardımcı olmaktadır. İstanbul Çatalca çadır kamp alanları karavan ile kamp, doğa yürüyüşü, manzara seyri ve yüzme ve dalış gibi çeşitli aktiviteleri gerçekleştirebileceğiniz imkanlar sağlamaktadır. İşte Çatalca kamp alanları, denize en yakın Çatalca çadır kamp yerleri...

Çatalca Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Çatalca Çadır Kamp Yerleri Çadır Kurulacak Yerler

İstanbul'a bağlı olan Çatalca ilçesinde, imkanlara yakınlığı sebebiyle en çok tercih edilen kamp bölgelerinden biridir. Hem denizi hem de ormanı ile her yıl birçok kişiyi kendine çekmektedir. İşte; Çatalca Kamp Alanları hakkında derlediğimiz bilgileri birlikte öğrenelim...

Çatalca Kamp Alanları Nerede?

Özellikle İstanbul'da yaşayanlar için kurtarıcı bir kamp alanı olan Çatalca kamp alanı, en çok kamp yapılacak alanın olduğu yerlerden biridir. Etrafta pek çok ihtiyacın karşılanabileceği yerler mevcuttur. Peki ya Çatalca kamp alanları nerelerdir? İşte Çatalca kamp alanları;

  • Çilingoz Tabiat Parkı Kamp Alanı
  • Korsan Koyu Kamp Alanı
  • Küçük Malatra Koyu Kamp Alanı
  • İnceğiz Mağaraları Piknik Alanı ve Kamp Alanı
  • İhsaniye Piknik Alanı ve Kamp Alanı
  • Yalıköy Kamping

En İyi, Denize Sıfır Çatalca Çadır Kamp Yerleri Çadır Kurulacak Yerler

İstanbul'a bağlı olan Çatalca da çadır ile kamp, karavan ile kamp, yürüyüş yolları, yaban hayatı gözlemciliği ve dalış gibi çeşitli aktiviteleri gerçekleştirebileceğiniz imkanlar bulunmaktadır. Çatalca yeşil doğası ve eşsiz manzarası ile pek çok insanın tatil planları arasında yer almaktadır. Bunlara bağlı olarak işte Çatalca kamp alanları;

  • Elmalıdere Kamp ve Piknik Alanı
  • Ormanlı Plajı Kamp Alanı
  • Kabakça Piknik Alanı ve Kamp Alanı
  • Evcik Plajı Kamp Alanı
  • Yalıköy Plajı Kamp Alanı
  • Malatra Koyu Kamp Alanı
  • Karacaköy Göleti Kamp Alanı
  • Balaban Köyü Kamp Alanı
  • 5. Ormanlı Plajı Kamp Alanı
  • 6. Ormanlı Köyü Kamp Alanı
  • Küçük Malatra Koyu Kamp Alanı

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Çatalca Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Çatalca Çadır Kamp Yerleri Çadır Kurulacak Yerler
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