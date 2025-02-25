Haberler Yaşam Haberleri Çatalca’da göçmenlerin sınır dışı edilmesini engelleyen şahıslara operasyon: 7 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 25.2.2025 12:08 Son Güncelleme: 25.2.2025 12:16

Çatalca’da göçmenlerin sınır dışı edilmesini engelleyen şahıslara operasyon: 7 şüpheli gözaltına alındı

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bazı yabancı şahısların hukuka aykırı şekilde düzenledikleri evraklarla sınır dışı edilmesini engelleyen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında doktor ve avukatların da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Çatalca’da göçmenlerin sınır dışı edilmesini engelleyen şahıslara operasyon: 7 şüpheli gözaltına alındı

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı bazı yabancı şahısların hukuka aykırı şekilde sınır dışı edilmediği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü'ne gelen ihbarlar değerlendirildi ve 3 ay süren fiziki ve teknik takip yapıldı. Soruşturma kapsamında alınan ifadeler, kurum ve kuruluşlardan elde edilen bilgiler ve belgeler, MASAK raporları ve HTS kayıtları değerlendirildiğinde şüpheli şahısların, bazı yabancı şahısların hukuka aykırı şekilde düzenlenen evraklarla sınır dışı edilemesinin engellendiği tespit edildi. Şüpheli şahısların Çatalca Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan hasta olmayan ve hamile olmayan yabancılara sahte doktor raporları düzenlenerek Türkiye'de kalmalarına imkan sağladıkları ve bunun karşılığında maddi menfaat sağladıkları öğrenildi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tespitler sonrasında şüphelilere yönelik yapılan eşzamanlı operasyonlar kapsamında aralarında doktor, avukat ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri değerlendirildi.

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Çatalca’da göçmenlerin sınır dışı edilmesini engelleyen şahıslara operasyon: 7 şüpheli gözaltına alındı
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