Haberler Yaşam Haberleri Çatalca’da jet ski faciası! Denize açılmak isteyen 2 arkadaş suya düştü: Yunus Emre Dilmen hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 11.05.2026 12:34

Çatalca’da jet ski faciası! Denize açılmak isteyen 2 arkadaş suya düştü: Yunus Emre Dilmen hayatını kaybetti!

İstanbul’un Çatalca ilçesinde kiraladıkları jet ski ile denize açılan 2 arkadaş kabusu yaşadı. 23 yaşındaki İlbey Kadir G. ve 22 yaşındaki Yunus Emre Dilmen, henüz bilinmeyen bir nedenle suya düştü. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda 4 saat süren arama kurtarma çalışmalarında genç Yunus Emre Dilmen’in cansız bedenine ulaşıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Çatalca’da jet ski faciası! Denize açılmak isteyen 2 arkadaş suya düştü: Yunus Emre Dilmen hayatını kaybetti!
  • ABONE OL

Olay, saat 15.00 sıralarında Yalıköy Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiraladıkları jet ski ile denize açılan iki arkadaş İlbey Kadir G. ve Yunus Emre Dilmen, henüz bilinmeyen bir nedenle suya düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, acil sağlık, jandarma, AFAD, arama kurtarma ve sahil güvenlik ekipleri geldi.

YARALI OLARAK KURTULDU

Başlatılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında, denize düşenlerden İlbey Kadir G. kolu kırık olarak denizden çıkarıldı. İlbey Kadir G., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TALİHSİZ GENCİN CESEDİNE 4 SAATLİK ÇALIŞMAYLA ULAŞILDI

Ekipler, denize düşen diğer kişi Yunus Emre Dilmen'i bulmak için denizde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar kapsamında Dilmen, ölü olarak bulundu.

CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Yunus Emre Dilmen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde ailesine teslim edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

BABA ŞİKAYETÇİ OLDU

Yunus Emre Dilmen'in babası Levent Dilmen konuyla ilgili şikayetçi olurken, jet ski'nin incelemeye gönderildiği öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ÇATALCA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Çatalca’da jet ski faciası! Denize açılmak isteyen 2 arkadaş suya düştü: Yunus Emre Dilmen hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA