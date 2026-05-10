Çatalca’da jet ski kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Ormanlı Mahallesi sahilinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kiraladıkları jet ski ile denize açılan Y.E.D. (22) ve İ.K.G. (23) henüz bilinmeyen bir nedenle suya düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD, sualtı arama kurtarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA SUDAN ÇIKARILDI

Denize düşen İ.K.G. kolu kırık halde, sudan vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Suda kaybolan Y.E.D.'nin bulunması için ise bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ 4 SAAT SONRA BULUNDU

Ekiplerin denizde yaptığı 4 saatlik çalışmalar sonucunda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

