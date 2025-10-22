Çatı katındaki yangında yanmış kadın cesedi bulundu

Olay, Karatay ilçesine bağlı Şems Tebrizi Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir apartmanın çatı katında yangın olduğu yönünde gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler kısa sürede alevlere müdahale edip yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ancak içeride yapılan incelemelerde yanmış kadın cesedine rastlandı. Yapılan araştırmalarda kadının başka bir yerden buraya gelmiş olabileceği değerlendirildi. Olay yeri incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.