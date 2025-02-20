Yangında can pazarı! Çatıda mahsur kalan 3’ü çocuk 8 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Kar yağışı ile birlikte havaların soğuması ile yangın olaylarında da artış görülmeye başlandı. Can pazarının yaşandığı yangın saat 15.30 sıralarında Şişli Meşrutiyet Mahallesi Akkirman Sokak'ta meydana geldi.

5 katlı binanın 4'ncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman binayı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da içeride mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Yangında büyük panik yaşanırken, 3'ü çocuk 8 kişi çatıya uzatılan merdiven yardımıyla kurtarıldı. Ayrıca 2 kedi ise balkondan alındı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken dumandan etkilenen 1 kişi ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Dairede hasar oluşurken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.