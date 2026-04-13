Çay bahçesinde "yüksek ses" dehşeti! Kendisini uyaran garsonu defalarca bıçakladı

Giriş Tarihi: 13.04.2026 21:53

Aksaray'daki bir çay bahçesinde garsonun yüksek sesle konuşan müşteriyi uyarması sonucu deliye dönen adam dehşet saçtı. Öfke nöbetine giren Ramazan Ö., 22 yaşındaki genci herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı. Talihsiz garson yaşam savaşı veriyor.

DHA
Olay, saat 18.00 sıralarında Sarıyahşi ilçesindeki bir çay bahçesinde meydana geldi. Çay bahçesinde garson olarak çalışan Samet Can Yıldız, iddiaya göre yüksek sesle konuşan Ramazan Ö.'yü uyardı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce Ramazan Ö. yanında taşıdığı bıçakla Yıldız'ı göğsünün 2 yerinden ve sırtından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Ramazan Ö.'yü bıçakla birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Yıldız ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

