’Çay Kültürü’ UNESCO Somut Olmayan ’Kültürel Miras Listesi’ne alındı

Dışişleri Bakanlığı, 'Nasreddin Hoca Fıkra Anlatı Geleneği' ve 'Çay Kültürü: Kimlik, Misafirperverlik ve Sosyal Etkileşim Sembolü' dosyalarının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alındığı duyurdu.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'la birlikte sunduğumuz 'Nasreddin Hoca Fıkra Anlatı Geleneği' adlı çok uluslu adaylık dosyamız ile Azerbaycan'la birlikte sunduğumuz 'Çay Kültürü: Kimlik, Misafirperverlik ve Sosyal Etkileşim Sembolü' adlı çok uluslu adaylık dosyamız, 28 Kasım- 3 Aralık 2022 tarihlerinde Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenmekte olan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesinin 17'nci oturumunda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmiştir. Böylece ülkemizin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsurlarının sayısı 25'e ulaşmıştır. Zengin sözlü geleneğimizi ve ifadelerini yaşatarak gelecek nesillere aktarmaya ve toplumsal hayata nüfuz etmiş, güçlü ve köklü bir geleneğe sahip kültürel unsurlarımızı tanıtmaya devam edeceğiz" denildi.