Çay Nasıl Demlenir? Püf Noktaları Ve En Güzel Demleme Yöntemleriyle Tavşan Kanı Çay Nasıl Yapılır?

Ülkemizde en çok tüketilen ikinci içecek olan çay hem ülkemizde üretilmesi hem de bu kadar gözde bir içecek olması ile nam salmış halde. Yabancı turistlerin ülkemizi ziyaret ettikten sonra ülkelerine dönerken bile yanlarına çay götürdükleri bir dönemde en güzel çay demleme yöntemlerini detaylıca anlattık. Püf noktaları ile tavşan kanı çay nasıl yapılır sorusunun cevabı için detaylara geçelim.

Çay Nasıl Demlenir?

Keyif için içtiğimiz içeceklerin başında gelen çayın nasıl demlendiği bizim için önemli bir konudur. En güzel çay nasıl demlenir hep birlikte bakalım. İşte çay demleme yollarının detaylı anlatımı;

Öncelikle işe suyunuzu kaynatmakla başlayın. Ne kadar çay demlemek istiyorsanız o kadar suyunuzu kaynatın. Suyun iyice kaynadığından emin olun.

Kuru çayınızı istediğiniz miktarda demliğe ekleyin.

Demlikteki kuru çayın üzerine kaynamış suyunuzu koyun ve azalan suyun üzerine tekrar su ekleyip demlenmeye bırakın.

Demlikte çayınız kuru çay taneleri iyice dibe çökene kadar bekleyin.

Çayınız iyice demlendikten sonra servis edebilirsiniz.

Çay Demlemenin Püf Noktaları Nelerdir?

Halk arasında tavşan kanı diye tabir edilen çeşidi de olan çay sofralarımızın vazgeçilmezi olduğu için demlemesi ile ilgili de çok fazla ipucu ile karşılaşmak mümkündür. Sizin için hem lezzetli hem de tavşan kanı kay demlemenin püf noktalarını hazırladık:

Öncelikle çayınızın berrak ve lezzetli olması için çayınızı demlediğiniz suyun taze ve temiz su olmasına dikkat etmelisiniz.

Çayınızı sakladığınız kavanoz ışık almayan ve rutubetsiz bir ortamda olmalı ki çayın aromasını bozmasın.

Tavşan kanı çay demlemek için demliğe istediğiniz kadar çay koyduktan sonra dikkat etmeniz gereken nokta en az 20 dakika dinlenmeye bırakılmasıdır. Çay yaprakları demlikte tamamen dibe çökmeden demlenmiş olmaz.

Çayınızı demlemeye bıraktıktan sonra kısık ateşte olmasına dikkat edin. Çayınız kısık ateşte yavaş yavaş demlenmeli.

Seçtiğiniz çayın kalitesi de çayınızın lezzeti açısından oldukça önemlidir.

Çayınızı demlerken demleme miktarını kişi sayısına göre ayarlayarak çayınızın acı olmasını engelleyebilirsiniz. Eğer çok çay yaprağı ama az su olursa deminiz acımsı bir tat alacaktır.

Fazla Çay Tüketiminin Zararları Nelerdir?

Günlük hayatta en çok tüketilen içecek olsa bile her şeyde olduğu gibi çayda da fazlasının zararlarını görürüz. Bünyeden bünyeye farklılık gösterse de çay çok fazla tüketmemek ve dozunda bırakmak her zaman en iyi seçenek olacaktır. Bir sağlık probleminiz varsa doktorunuza danışmadan kullanmayın. Fazla çay tüketmeye vücudumuzun verdiği tepkiler aşağıdaki gibidir;