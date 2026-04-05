Haberler Yaşam Haberleri Çay ocağına silahlı saldırı! 1 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 5.04.2026 23:57 Son Güncelleme: 6.04.2026 00:03

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bir şahsın iş yerine ve otomobile silahla ateş açtığı olayda 1 kişi yaralandı.

İHA
  • ABONE OL

Olay, Erenler ilçesi Tepekum Mahallesi Şehit Mehmet Nuri Kocabıyık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahıs, sokak üzerindeki bir çay ocağına ve önünde park halindeki otomobile tabancayla ateş açtı. Saldırı esnasında iş yeri içerisinde bulunan bir kişi, bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Şüpheli ise saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kurşunların hedefi olan otomobilde ve dükkanda hasar meydana geldi. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz